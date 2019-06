"Puf puf" para todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2019

"Bonadio, Stornelli, puf".

(De Eduardo Valdés, respectode quienes tramitan la causade los cuadernos en la Justicia.)

Duhalde no guarda rencores: "Si tuve problemas con Cristina, ya me los olvidé", dijo. Alberto Fernández no la descalifica más con críticas demoledoras: "Vamos a volver para ser mejores", sostuvo al pretender borrar con el codo cataratas de tuits y videos en los que Cristina era Drácula y él, un crucifijo. La amnesia que hoy afecta a un sector creciente del peronismo parece estar siendo reforzada ("apalancada", suelen decir algunos gurúes con respuesta para todo) por estrategias como la del "puf puf". O estrategia de la prescripción. O del olvido y vuelta a foja cero. Es la táctica que promete el dirigente peronista Eduardo Valdés en una escucha judicial en la que le explica al detenido exfuncionario Juan Pablo Schiavi cuál será el destino de Stornelli y de Bonadio, fiscal y juez, respectivamente, de la causa de los cuadernos de las coimas: "puf puf" para ambos. Algo semejante al "chau, chau, chau" de Tinelli, pero sin pantallas de led, lentejuelas, bailarines ni jurados.

¿Adónde llevaría ese "pufpufeo" de imponerse la fórmula capicúa del PJ? Todavía es temprano para imaginar sus alcances, pero muy probablemente apunte a borrar de la memoria colectiva y de las páginas judiciales términos como Hotesur, Los Sauces, la Rosadita, Sueños Compartidos, Seychelles, Kunita. También, algunos nombres -o apellidos- como Jaime, Báez, De Vido, Boudou, Baratta y Echegaray, y apodos como Morsa, Florcita, Lopecito, Morenito y Rudy, el jardinero millonario.

¿Se animarán realmente a hacer "puf puf" con la bitácora de Centeno, la valija de Antonini, la efedrina para la campaña, los manuales de adoctrinamiento escolar, el Indec que no medía, las pensiones truchas, los ñoquis del Estado, los Oyarbides del Poder Judicial, la violencia física de Esteche y D'Elía y la verbal de Hebe; con las compras de terrenos fiscales a precio de chiste, la inhumanidad de Milani, los pactos de impunidad, el Vatayón Militante, los domicilios en dunas, los shows de escupitajos contra opositores, los barcos de gas fantasma, los votos comprados, las pensiones adulteradas y los anticonceptivos para las jubiladas del PAMI?

¿Logrará el "puf puf" borrar de la historia a las 52 vidas perdidas en Once y a los muertos no contabilizados de la inundación en La Plata? ¿Conseguirá un milagro para Sala? ¿Será un borrón y cuenta nueva, un acá no pasó nada?

Si la respuesta fuese sí, Máximo tenía razón: "Sanseacabó".