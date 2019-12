Relájese, es una orden

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2019

"No sé si el presidente [Macri] venía a trabajar, porque el aire acondicionado no funciona".

(De Alberto Fernández sobreel estado de la Casa Rosada.)

"Hace 26 años dos personas decidieron tener sexo y ahora a mí me toca levantarme a las 6 de la mañana todos los días para estudiar". La frase corresponde a un hijo. Cualquier hijo. Pero este se animó a tuitearla. Humorada o no, plantea un interrogante cuya respuesta demandaría muchas páginas, sin garantías de echar luz sobre un tema profundamente filosófico. No pedimos nacer, pero tenemos que hacernos cargo de todas las consecuencias de haber nacido.

El tuit fue recogido por el diario El País, de España, como parte de una nota que recopila los mejores posteos de 2019. Y trae a la memoria aquella curiosísima noticia de un joven de Nueva Delhi que demandó a sus padres por haberlo hecho nacer. Los acusa de haber sido egoístas, de haberle generado varios problemas: crecer, aprender a caminar, levantarse temprano, ir a la escuela, buscarse un trabajo, mantenerse y todos los etcéteras que hacen a la vida misma.

A quienes militan en esa causa se los llama "antinatalistas". La madre del muchacho es abogada y opinó de manera inteligente sobre la denuncia: "Estoy feliz de aceptar mi culpa si mi hijo es capaz de encontrar una explicación racional a cómo podríamos haber buscado su consentimiento antes de nacer".

El 27 de octubre, el país parió un nuevo presidente que, como otros candidatos, deseaba ser parido para el cargo. O sea, no corremos riesgos de que nos denuncie por haberlo metido en semejante baile. Además, el hombre promete amigarnos, terminar con la grieta. Hasta parece agradecido del paquete explosivo que tiene para resolver.

Mentiríamos si dijéramos que no hace esfuerzos para que dejemos de ladrarnos. A veces se le escapa alguna chicana, pero nadie le pide que sea santo. "No sé si el presidente [Macri] venía a trabajar, porque el aire acondicionado no funciona", dijo apenas asumido, con casi 40° de térmica, aflojándose el nudo de la corbata y sacando la cabeza por una ventana de la Casa Rosada.

Parece que también le gusta el modo zen. El problemita es que mientras Alberto apaga los mecheros, Cristina agita la caja de los fósforos ignorando a Macri, ninguneando a Michetti, espiándole el discurso al propio Alberto y arengando a los pibes para la liberación.

De aquella nota con los mejores tuits, hay uno que parece haber sido pensado para nosotros.

"Bienvenido al curso de relajación ... ¡Empezad ya, hostias!"

