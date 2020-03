Las verdades de Alberto Fernández en tiempos de posverdad

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de marzo de 2020

La única verdad no es la realidad. Disculpe don Juan Perón, pero según Alberto Fernández a su máxima le faltaron matices. U otras realidades. El Presidente, oriundo del movimiento que usted fundó, lo corrigió en su discurso ante el Congreso. "La verdad es sinfónica, compuesta de voces, intereses y miradas diversas", relativizó Fernández.

Así podrían explicarse dos sonoras desmentidas que la realidad pareció propinarle. Tras sus reuniones en el Vaticano afirmó que no se había hablado del aborto. Un comunicado de la Santa Sede lo hizo ceder y retroceder. Hace tres días, se jactó de que las entidades agropecuarias habían aceptado el alza de retenciones a la soja y derivados. A las 24 horas, el llamado a una medida de fuerza lo contradijo. Esta vez no retrocedió. No era palabra santa.

Tal vez el Presidente no mienta y solo esté adaptando el glosario peronista a los tiempos de la posverdad. O quizá le ocurre lo que García Márquez le hace decir a otro militar: "Estoy a merced de un destino que no es el mío". ¿En vez del general, será "El Presidente en su laberinto"?

