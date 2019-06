Memorias desde la cárcel

Víctor Hugo Ghitta SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2019

En una celda en penumbras, el reo escribe sus memorias de la delincuencia. Émile Bouguier está acusado de haber instigado un crimen y una larga sucesión de robos lo han puesto una y otra vez entre rejas, pero el encierro vuelve a demostrar el fracaso de su afán aleccionador. Apenas deja la cárcel, el ladrón regresa al fango de los bajos fondos. En el último aislamiento, toma una decisión: escribe, y al hacerlo evoca cada uno de sus delitos con tanta vehemencia y detallismo que termina sintiendo que vuelve a cometerlos. Quizá la escritura ahuyente esos fantasmas.

En los hospitales y las cárceles de fines del siglo XIX, enfermos y delincuentes escriben para aliviarse de las opresiones de la cárcel. Bouguier, sobre quien pesa la acusación de haber asesinado a una mujer, anota sus sentimientos en la estrecha celda de la prisión de Saint-Paul, en Lyon. Esos manuscritos, conservados en la biblioteca municipal de la pequeña ciudad francesa situada junto a los Alpes, están reunidos en veintiséis cuadernos de treinta y dos páginas; en cada portada, junto al número de la celda del recluso, una leyenda advierte: "No eliminar hojas ni destruir el cuaderno sin autorización al finalizarlo". La notación sugiere que los textos, garabateados en principio para aplacar el tedio o disipar el miedo durante el encierro extenuante, encontrarán sus primeros lectores entre los hombres de ciencia, que desean comprender los mecanismos de la conducta de los delincuentes.

Hay algo que llama poderosamente la atención en las notas de Bouguier y es que desde temprano reflexiona sobre su escritura. "Encontraré ciertamente muchas faltas, ya sea de ortografía, ya sea de mi manera de escribir que no es muy clara ni precisa -observa en su entrada del 11 de febrero de 1899-. Debo lamentar hoy no haber conservado esa facilidad para expresar mis pensamientos que poseía en tan alto grado en mis años de clases".

La mirada y aun el uso del lenguaje son los de un lector compulsivo, que cita de pronto a Victor Hugo, Lamartine y Chauteaubriand, los románticos franceses. Bouguier lee en la celda, en principio para entretenerse, ensayos históricos y novelas de aventuras. Esas lecturas dejan huella en su escritura, pero además moldean su modo de observar el mundo. Es notable el interés que demuestra en sus textos (y eso es lo que sedujo sin dudas a Philippe Artières, el historiador francés que cuenta este relato en su ensayo La experiencia escrita, editado por Ampersand), aunque los comentarios acerca de su estilo jamás lo distraen de su propósito último, que es el de ofrecerle al médico los rastros de una infancia convulsionada que lo condujeron al delito.

Tras la muerte de su madre, Bouguier ha sido abandonado precipitadamente por su padre. Inicia entonces una vida miserable, según él mismo nos anoticia, con sucesivos ingresos en la cárcel como consecuencia de robos de distinto porte. En sus años de infancia conoce el incesto y la violencia familiar, y conforme avanza en sus bocetos autobiográficos se describe a sí mismo como ladrón, falsificador, rufián y anarquista, no sabemos si víctima de una inusitada franqueza o para que no languidezca el interés de quien será su primer lector.

Bouguier escribe en principio para sí. Pero, para su sorpresa, en abril de 1899 recibe la visita del profesor Alexandre Lacassagne, un médico experto en antropología criminal que se transforma en su primer lector cuando le pide que registre minuciosamente no solo sus sentimientos, sino también el pasado. La reacción del reo ante ese pedido es curiosa. "Tengo mucho miedo de que no llegue a interesarle -confiesa en su diario, tras aceptar que el médico lea sus anotaciones- y que tenga luego una idea muy mediocre de mis miserables cuadernos y del aún más miserable que los escribe para distraerse".

Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños, su libro más emblemático, precisamente en 1899. En ese clima de época, Lacassagne quiere penetrar en las emociones más íntimas del delincuente. Sus ideas refutan las de Cesare Lombroso, el creador de la escuela de criminalística positivista, quien ha llamado la atención del mundo de la ciencia al adjudicarle un origen físico y biológico a la delincuencia. El científico francés, en cambio, posa su mirada sobre el entorno social.

La memoria prodigiosa de Bouguier recoge los detalles más nimios. Esa minuciosidad en la reconstrucción de los hechos, junto con su formidable personalidad, deriva en una llamativa observación que anota el 14 de octubre: "Me parece que fue ayer cuando se cometieron esos robos, qué digo, me parece que los estoy cometiendo ahora mismo". Las razones por las que se abocó a reconstruir ese pasado no son claras. Quizás él fuese un enigma para sí mismo. O simplemente haya encontrado en ese ejercicio íntimo una forma de la supervivencia. Escribió hasta la víspera del día de su ejecución.

