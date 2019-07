Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2019

"El problema es que si gana Vidal, gobierna Vidal"

(De Mariano Recalde, candidato a senador por el kirchnerismo)

Si María Eugenia Vidal consigue la reelección, ¿quién va a gobernar la provincia de Buenos Aires? "Si gana Vidal, va a gobernar Macri ", opinó la diputada kirchnerista Luana Volnovich, que va detrás de Sergio Massa en la boleta kirchnerista de candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Será que ya Volnovich da por sentado que un eventual segundo mandato de Vidal ocurrirá bajo una nueva presidencia de Macri? ¿Y entiende que su candidato, Alberto Fernández , no tiene chances? ¿O será que, en esa lógica de pensamiento, si gana Alberto gobernará Cristina?

Momentito que no todos piensan igual en el campo nacional y popular, enojado con Vidal por haber dicho que si gana Kicillof la provincia de Buenos Aires, va a gobernar La Cámpora. Según Mariano Recalde, candidato a senador porteño por el kirchnerismo, "el problema es que si gana Vidal, gobierna Vidal". ¡Dios no permita que el gobernante gobierne, el legislador legisle y el juez imparta justicia!

Quizás, el acostumbramiento a mantenerse impávido frente a lo que se desdibuja esté nublando la comprensión.

Por ejemplo, ¿por qué tendría que gobernar un gobernante si las estadísticas que originan ejemplares políticas de Estado en el mundo acá estigmatizan? Si para muchos es natural que los funcionarios roben, los jueces hagan la vista gorda, los maestros hagan piquetes, los médicos no atiendan y los pilotos no vuelen. Están quienes creen que Los Sauces es el nombre de un vivero; Sueños Compartidos, el de un tipo de almohada, y Seychelles y Skanska, dos marcas de yogur. Y aquellos a los que les resulta normal que el vino no se guarde en toneles, sino en bóvedas; que la única Justicia sea la que ellos legitiman; que la Rosadita sea una sucursal de la Rosada; Milagro Sala, Juana de Arco; Vatayón Militante, un error de tipeo, y la obra pública, un botín privado. ¿Por qué respetar la voluntad popular entregando al que sigue lo que ya no pertenece si nada es lo que es y todo lo que vale es lo que no aparece?

De aquí al 11 del mes próximo, primera estación en la ruta electoral, el problema es que se van a escuchar muchas frases equívocas, contradictorias, descarriadas. Hay que afinar el oído y estar atentos para evitar que se instaure el reino del revés, donde "un ladrón es vigilante y otro es juez", donde Manuelita tropezó y la Farolera ya no quiere vivir en Pehuajó.