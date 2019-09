Fuente: LA NACION - Crédito: Christoph Soeder/DPA

Berlín, Alemania.- Mejor creamos que nadie allí tiene un celular. Supongamos que nada en esta imagen va más allá del agua que discurre al fondo, el suave bamboleo de la hamaca, el universal anonimato de la pareja: apenas sombras entrelazadas, rastros de algún pie, una mano, indicios de la belleza de dos cuerpos, más hermosos aun porque apenas pueden ser vistos. Mejor que no haya celulares, para que el instante sea más puro, más gloriosamente íntimo, reverendamente sin causa. Que haya zona liberada de selfies, emoticones, Instagram y otros tantos mirá-dónde-estoy-ahora. Y que los dos que disfrutan del sol, de ellos mismos y quizás de algún silencio, no tengan por qué distraerse en nada que no sea una blando dejarse llevar. En la austera Alemania, al sur de Berlín, a orillas del lago Schlachtensee, también puede haber tiempo para salirse del vértigo.