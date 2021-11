Combate a nueve rounds: esta noche, el veredicto

La campana del final de la pelea a nueve rounds (las nueve semanas desde las PASO hasta hoy) que entabló el Gobierno con el afán de revertir esos resultados ha llegado a su fin. A continuación, apenas una muestra de lo que el oficialismo hizo en estos dos meses. Verlo todo junto impresiona.

Veamos:

# Primer round (semana del 12/9 al 18/9): Tras la derrota en las PASO, el oficialismo muerde la lona, queda grogui, se inicia la cuenta y está al borde del nocaut. No es para menos: la supervicepresidenta se descuelga con una carta mortífera, trascienden audios demoledores de la diputada Fernanda Vallejos sobre el presidente Alberto Fernández y los ministros cristinistas hacen un “acting” de renunciar en masa. Más que un combate de box, el comienzo parece una pelea de catch de Titanes en el ring: todos contra todos, con cortitos, doble Nelson y tijeras, al más puro estilo Karadagian.

# Segundo round (semana del 19/9 al 25/9): Un nuevo y potente luchador ocupa el centro del ring: Juan Manzur, flamante jefe de Gabinete, que se muestra hiperactivo para contrastar con el procrastinador Presidente, que pasa a un segundo plano. Axel Kicillof ya no es más el Superpibe y, devaluado por los resultados, viaja hasta El Calafate, donde la gran jefa da por terminada su supuesta autonomía y le impone como interventor de su administración al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El segundo candidato a diputado oficialista por la provincia, Daniel Gollán, inventa un involuntario hit de la campaña: “la platita”, en alusión al dinero que el Gobierno comienza a derramar para revertir resultados tan adversos.

# Tercer round (semana del 26/9 al 2/10): Horacio Rosatti es el nuevo presidente de la Corte y Elena Highton de Nolasco (la jueza más cercana al Gobierno) renuncia a ese tribunal. El Indec informa que la pobreza afecta a 18,5 millones de personas (el 40,6% de la población). Primer encuentro público entre el Presidente y su vice en la Casa Rosada después de su explosiva misiva. La gestualidad de ambos confirma que se ahondan las diferencias de fondo.

# Cuarto round (semana del 3/10 al 9/10): Manzur empieza a bajar su alto perfil y se va en el jet sanitario de Tucumán a EE.UU. para apuntalar las gestiones de Martín Guzmán ante el FMI. El Presidente recupera protagonismo al recibir al cantante L-Gante y participa en un acto en la cancha de Nueva Chicago, donde Emilio Pérsico dice que “la democracia de la alternancia no camina”. Kicillof anuncia que regalará viajes a los egresados secundarios. Máximo Kirchner no consigue quorum para tratar el proyecto de etiquetado frontal (que será ley en una sesión posterior), critica a Guzmán y alega no entender cuando le preguntan en una entrevista radial sobre sus cuantiosos bienes. Se endurece el cepo al dólar y Roberto Feletti reemplaza a Paula Español en la Secretaría de Comercio Exterior. La nueva estrategia publicitaria del Frente de Todos se basa en la palabra “sí”, para oponerse al “basta” que Juntos por el Cambio repite cada vez más seguido.

# Quinto round (semana del 10/10 al 16/10): Gran escándalo nacional detonado por Aníbal Fernández al aludir, en una de sus bravatas tuiteras, al colegio de las hijas de Nik, el dibujante de LA NACION. Recrudece el conflicto mapuche en el sur y los dos Fernández opinan de manera poco feliz sobre el tema, mientras el embajador en Chile, Rafael Bielsa, parece ponerse del lado de Facundo Jones Huala en la causa que se le sigue en Chile. Gabriela Cerruti es la nueva portavoz presidencial. Feletti prepara el congelamiento de precios de 1482 productos básicos.

# Sexto round (semana del 17/10 al 23/10): Tres actos por el Día de la Lealtad dejan al rojo vivo las grietas internas en la coalición gobernante. Nuevo escándalo porque pisotean piedras y arrancan fotos de víctimas del Covid, en Plaza de Mayo. Para el Día de la Madre dan a conocer nueva foto de la pancita de la primera dama, que espera un varón.

# Séptimo round (semana del 24/10 al 30/10): El Presidente viaja a Europa por las cumbres del G-20 y de Glasgow, acorta confianzudamente distancias con sus colegas y pretende canjear deuda por proyectos ecológicos. Berni y Aníbal se pelean por los mapuches y Julián Álvarez dice que los medios “son una mierda”. A Grabois se le escapa que le incomoda la riqueza de los Kirchner, pero se desdice y queda firme que la vice cobrará dos jubilaciones por $2.800.000. La candidata Victoria Tolosa Paz habla de “golpe blando”.

# Octavo round (semana del 31/10 al 6/11): El dólar toca los $200. El Presidente dice que “Brasil tuvo la suerte de contar con una Corte Suprema digna” y define a Córdoba como “territorio hostil”. Ordenan liberar a José López y operan a Cristina Kirchner.

# Noveno round (semana del 7/11 al 13/11): El Presidente asegura que “nuestra recuperación económica es de las más rápidas del mundo” y en el acto de cierre de campaña tiene otro gélido reencuentro con Cristina Kirchner. El asesinato de un kiosquero en Ramos Mejía y otros crímenes en la zona generan gran conmoción social. “Nos produce profundo asco la utilización de la tragedia”, advierte Cerruti. El dólar llega a $207, pero cierra la semana a $200. Inflación: 3,5%; interanual: 52,1%. Riesgo país: 1753 puntos.

Ahora los jurados revisan sus tarjetas, suman y restan puntos. En unas horas, esta misma noche, conoceremos el veredicto.