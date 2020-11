Foto de última página Fuente: AP - Crédito: Emilio Morenatti

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 10:34

Cuando era un niño, Adolfo Bioy Casares ganó un perro en una rifa. Era lanudo, simpático. Lo llevó a su casa pero al día siguiente, al no encontrarlo, su madre le dijo que lo había soñado. Contada por el mismo escritor, la escena fundacional encierra los componentes que más tarde reaparecerán en su obra, ese límite difuso entre realidad y fantasía en el que habitan todos sus personajes y tal vez, por qué no, nosotros mismos. Hay un relato en particular, al que Bioy definía como una casa: Dormir al sol. Allí, se establece una transmutación de almas y cuerpos entre personas y perros. Si bien el fantasma de la locura relativiza las certezas, ¿quién no ha sentido, en los ojos profundos de un animal compañero, la comprensión más genuina? Sentado frente al Mediterráneo, este chico le habla a su perra con una determinación implacable. En su caso, posiblemente, no queden dudas.

Conforme a los criterios de Más información