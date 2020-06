Condenas y correcciones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2020 • 00:30

En 1939, todo el mundo esperaba dos hechos, de distinta importancia, que marcarían la historia con signos muy distintos. El primero era el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que ya en enero se consideraba inevitable; la segunda era el estreno de Lo que el viento se llevó , la película de David O. Selznick, dirigida por Victor Fleming con una pareja que resultaría inolvidable, Vivien Leigh (Scarlett O' Hara) y Clark Gable (Rhett Butler). La guerra empezó el 1º de septiembre; el film de se dio por primera vez ocho días más tarde en un preesreno no anunciado, destinado a estudiar la reacción de un público que había ido a ver otro programa. El estreno oficial fue el 15 de diciembre de 1939.

Ochenta años después, el martes pasado, HBO Max retiró "la película más taquillera del mundo" por racismo. El guionista de 12 años de esclavitud , John Ridley había pedido en una columna publicada en Los Angeles Time que se retirara temporariamente el film del catálogo. HBP Max, ese mismo día, decidió hacer lo que Ridley sugería, pero no retiró el film en forma definitiva. Se va a volver a pasar, acompañado por una discusión de su contexto histórico; eso sí, en la versión original, sin cortes o modificaciones.

Cuando leí ese anuncio, tuve una asociación inmediata: las editoriales deberían retirar La divina comedia de Dante Alighieri por la condena que hace de la sodomía, por ejemplo, en el Canto XI del Infierno.

La corrección política se está convirtiendo en una nueva cruzada, algo alarmante en los Estados Unidos, que cedió a la persecución mccarthista contra el comunismo y al puritanismo del código Hays, que prohibía entre otras cosas, la exhibición del ombligo, ya no hablemos del resto del cuerpo.

En el pequeño e imperdible libro de ensayos y memorias Palacio de olvido , de Alberto Tabbia, éste cuenta una anécdota de Alejandro Dumas padre precisamente sobre el racismo. El autor de Los tres mosqueteros tenía el pelo crespo y la tez oscura, que delataban su ascendencia africana. En cierta ocasión, al llegar al teatro, Dumas oyó que un espectador decía: "¡Pero mírenlo, es un negro!". Dumas respondió con una sonrisa: "Así es, soy cuarterón, mi padre era mulato, mi abuelo negro y mi bisabuelo un mono. Es decir, la misma evolución que usted, solo que en sentido contrario".

Más adelante Tabbia se refiere a otro tipo de condena no relacionada con la moral, sino con el gusto. Todos los que amamos la literatura y las artes conocemos el temor que nos inspiran las obras de las que disfrutamos en la juventud. Tememos el hechizo fácil y la inocencia o la pedantería de nuestro sentido crítico temprano. Tabbia, por ejemplo, recibió un día un video enviado desde París por un amigo: Lancer Spy (1937). Volvió a comprobar "qué bailarina dudosa era Dolores del Río" y descubrió el debut de un George Sanders, ya blasé ("hastiado"). Por mi parte, temo volver a ver Hace un año en Marienbad , de Alain Resnais. Y sé que no debería rever Grupo de familia en un interno , de Visconti; pero la veo igual por Silvana Mangano y Burt Lancaster.

Es poco probable, no imposible, que juzgue un film desde el punto de vista ético o moral. A veces, eso me lleva a gozar estéticamente de ciertas escenas de películas condenables desde el punto de vista político: me pasa con Olympia , el deslumbrante documental y peligrosa arma de propaganda de Leni Riefenstahl, la cineasta preferida de Hitler, sobre las Olimpíadas de Berlín de 1936.

No son pocos los que se dejan seducir por la belleza artística de obras inspiradas en una religión o en una idea política. Es difícil no sucumbir a la hermosura del arte cristiano y no confundirla con la fe. Así algunos se equivocan de altar: se arrodillan ante el del Mesías, cuando deberían hacerlo ante el de la belleza.

