BNEI BRAK, Israel.- Todos con el mismo sombrero, el mismo tapabocas, la misma vestimenta y corte de pelo. Tan iguales que cuesta diferenciar uno de otro en ese grupo de una uniformidad llamativa. Son judíos ultraortodoxos, seguidores de la secta jasídica de Shomrei Emunim, y están reunidos para celebrar el funeral de su rabino. En su definición, cada una de las acepciones de "ortodoxo" empieza con la palabra "conforme", que a su vez remite a la satisfacción que uno siente con algo o también a la resignación ante determinadas situaciones. Cuántas veces nos cuesta dilucidar si la conformidad es realmente placer, plenitud, o si en el fondo es el resultado, tantas veces hasta inadvertido, de un esforzado ejercicio de aceptación de aquello que no podemos alterar y que hay que asumir que no va a cambiar. Quizá la sabiduría resida en no cuestionarse demasiado cuál es la verdadera procedencia para evitar caer en una estéril disconformidad.

