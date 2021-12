Contagios, sin abanderado, Previaje

Contagios

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires manifestó que los sectores de mayores ingresos tienen seis veces más contagios por Covid que los de menores ingresos. Si esto es así, tal cual lo afirma... ¡que se cuiden los políticos!

Juan Maurette

Sin abanderado

Todavía leo cosas que me asombran. Hasta hace poco era que el Presidente no cree en la meritocracia, o que en la provincia de Chubut desde 2016 no hay clases de manera regular. Ahora, que el ministro de Educación de La Pampa decide eliminar la figura del abanderado, ya que es un privilegio para pocos. Me hubiera gustado más si hubiese leído que se iban a implementar más horas de clase, o que los maestros van a faltar solamente en caso de enfermedad extrema, dado que es un hábito pedir suplencia, para así ver si se puede eliminar la desigualdad de aprendizaje, que viene desde hace años cuesta abajo y la pandemia les vino como anillo al dedo. Así es muy difícil pensar en un futuro para nuestros hijos y nietos. Da pena ver la vetustez de los razonamientos que emplean para estas cosas tan absurdas. Sarmiento, siempre un adelantado.

Mónica Brindisi

Previaje

Entradas al Parque Nacional Los Glaciares: no está adherido al Previaje (explicación de la boletería de entrada al parque). Masajes en el Hotel Los Álamos, no está adherido al Previaje. Increíble. Ironías de la Argentina. ¿Alguien me podrá explicar por qué el año pasado en La Angostura no tuvimos ningún problema y en El Calafate a la tarjeta Previaje prácticamente la evitan?

Graciela Maratea

Maleducados

En el barrio de mi infancia –creo que como en todos– siempre estaba el maleducado. Prepotente, matón, irrespetuoso, para él las normas no existían, todo daba igual, lo que no le correspondía lo tomaba, por las buenas o las malas. Y eran muchas las veces en que los que estaban criados en el respeto debían retroceder y sufrir por sus actos, porque, además, siempre estaban rodeados de aquellos que no eran capaces de hacer nada por sí mismos, pero se mimetizaban con el “poderoso”… Fatalmente, un día, ese prepotente se caía casi siempre de forma inesperada. Pero ¡cuánta impotencia, cuánto dolor, mientras tanto!...

Hoy, ya con años y canas, veo y escucho ríos de palabras, justificaciones vanas, búsqueda de explicaciones técnicas, sesudas elucubraciones políticas para entender lo que nos pasa…

E íntimamente, estoy convencido de que, lo que nos pasa, es que simplemente nos hemos dejado copar el barrio por esos maleducados…

Carlos Sala Spinelli

Ingreso a Chile

Soy una abuela “reciente” de un bebé prematuro nacido en Santiago de Chile, con los problemas característicos, y padres noveles y solos. Para ayudarlos, pude validar mi vacunación en Chile: con un mail, recibí la aceptación por 90 días, para circular libremente. Pero, al llenar la declaración jurada para el ingreso, sorpresivamente, yo figuraba sin vacunas. En el aeropuerto de Córdoba, con la aprobación impresa y mi libreta de vacunación con 2 dosis y el refuerzo, el agente de Latam me explicó que no podía dejar pasar “gente sin vacunar porque los devuelven”, sin darle importancia a mi documentación atestiguando lo contrario. Así, no pude viajar, porque el sistema decía que no. No solo yo: varios grupos fuimos rechazados sin una mirada “humana” que constatara las pruebas. Al llamar al Ministerio de Salud de Chile, los contestadores telefónicos no solucionaron nada. Tal vez obtenga, algún día, una coherente respuesta de ambos sectores. Falta la comunicación entre los sistemas operativos de Salud y de Relaciones Exteriores chilenos, y la presencia de una persona que relacione esos sistemas. Y así, cada día, muchos son rechazados en los aeropuertos. ¿Sistemas operativos del primer mundo manejados por personas del tercero? Es una barrera incomprensible entre países unidos por la historia y por dos hombres inolvidables: San Martín y O’Higgins.

Celia Elena Moulins

Navidad

Me sorprende que en los últimos años se esté desvirtuando el sentido de la Nochebuena y la Navidad en nuestro país. Lo que las fiestas cristianas nos recuerdan es el nacimiento de Jesús en una gruta en Belén, y no la celebración de la llegada de Papá Noel con sus bolsas llenas de regalos para todos. Aquellas fiestas nos convocaban en derredor del pesebre, colocando allí nuestras ofrendas para el niño Dios, que llegaba para habitar entre nosotros. La preparación del pesebre era signo de esperanza para todas las familias que deseaban la paz en una noche tan celebrada. Los nuevos tiempos, signados por el consumismo y la secularización de todo aquello que represente espiritualidad, nos han confundido, siendo mi intención en estas líneas recuperar el sentido original de lo que debemos celebrar. Nada más lejano al espíritu navideño es celebrar lo que un personaje inventado comercialmente nos regala cada año, razón por la

cual considero que debemos venerar más al pesebre que al árbol de Navidad, más aún en tiempos en que nuestro país necesita de la ayuda de Dios.

Juan Carlos Luongo

Contenedores

Veo diariamente a personas que revisan la basura en busca de material de reciclaje. El problema –y lo más triste– es verlas meterse dentro de contenedores totalmente sucios para poder revisar y eventualmente encontrar basura reciclable. No sé cuál podría ser la forma, pero esto atenta contra la dignidad y la salud de las personas que se ganan la vida haciendo esto. Las autoridades y los referentes del área podrían encontrar alguna forma para que esto no suceda.

Agustina Pueyrredon

