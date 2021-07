Contradicciones, cepo al regreso, homenaje a Maby

Contradicciones

Escribió Luciana Vázquez en su columna “L-Gante y las contradicciones del kirchnerismo tardío”: “El oficialismo presiona sobre la realidad para tener razón y la realidad lo desmiente”. Brillante síntesis para explicar el accionar actual del Gobierno, que, por otra parte, se torna difícil de entender. Si enumeramos el manejo de la salud, la educación, la economía, las presiones sobre la Justicia, la manipulación de los derechos ciudadanos, sin ir más lejos, miles de argentinos sin privilegios no pueden volver a su país, el panorama es desalentador. ¿Será que a los kirchneristas solamente les interesa el poder y, entonces, se olvidan de la gente? Se ha repetido hasta el cansancio que realidad mata relato, y sin embargo el relato sigue en pie. ¿De qué otro modo se puede explicar lo inexplicable? Frases grandilocuentes que, al día de hoy, no condujeron a que los argentinos estemos mejor, porque no se cumplieron. ¿Qué valor tiene la palabra? Es evidente que ninguno, porque ni Dios ni la patria demandan a los funcionarios. Fue así como escuchamos sobre heladeras llenas y asado, jubilados que le iban a ganar a la inflación, reactivación económica, elegir la salud por encima de la economía para no tener 100.000 muertos a causa de la pandemia... y la lista sigue. Y estamos como al principio, porque la realidad es lo que es y no lo que nos quieren hacer creer.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Cepo al regreso

Con respecto a las medidas que han tomado el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sobre el cepo de acceso a los argentinos, quisiera señalar que impedir el ingreso de los nacionales es ya de por sí violatorio de la Constitución, afecta los derechos de ingresar, transitar, etc. Se vulneran los artículos 14, 15 y 43, entre otros. También directamente el derecho de propiedad, ya que al dejar varados a los argentinos los obligan a gastar dinero (algunos lo tendrán, otros no). El gobierno nacional o el provincial no tienen autoridad alguna para obligar a los conciudadanos a consumir ese dinero genuinamente ganado. Hay gente que viajó por diversos motivos, incluso para vacunarse (lo cual hace que haya más vacunas acá para quienes no pueden viajar). A esto se añade la decisión administrativa de la provincia de Buenos Aires de obligar a ir a los llegados entre el 1/7 y el 31/8 a permanecer cuatro días en un hotel (de un listado de ocho hoteles de elevado costo) estando sanos en cuarentena. Y todo eso porque fueron ineficientes en controlar. ¿Castigamos a los justos por los pecadores? Además, se pone una fecha caprichosa, pero no se toma en cuenta, por ejemplo, qué pasa con los que ya tenían los pasajes con fecha anterior. ¿Por qué esa diferencia con los que volvieron en junio, si hay gente que tenía quizá los pasajes desde mucho antes de ese mes? Gente incluso que tuvo que reprogramar por las medidas anteriores del Gobierno. Les aplican retroactivamente la obligación del hotel. Aclaro, no estoy en contra de pedir la semana de cuarentena, pero que sea en el domicilio y que el Gobierno ponga gente a controlar si quiere que se cumpla. Pero no, no les importa pisotear la Constitución. Esperemos que entren en razón.

Julio Pueyrredon

jpueyrredon@negri.com.ar

Homenaje a Maby

He leído con detenimiento la nota que firma el doctor Vigo Leguizamón sobre el asesinato del capitán Viola y su hijita. Soy tucumana y, como tal, jamás voy a olvidar ese cobarde y cruel atentado terrorista a una familia, un domingo, cuando llegaban a almorzar a la casa de los abuelos en pleno centro de la ciudad. Maby Picón de Viola estaba embarazada de 5 meses y bajó a abrir el portón cuando oyó la balacera. Delante de sus ojos asesinaron a su marido, el capitán Viola, y a su hijita María Cristina, de 3 años. Su otra hija, María Fernanda, de 5, debió ser sometida a ocho operaciones en la cabeza. Luciana no pudo conocer a su papá. A Maby le destruyeron su familia y su vida, sin embargo educó a sus hijas con valores fuertes como el perdón y el amor. Uno de los terroristas, sindicado como autor material, fue condenado a prisión perpetua. No obstante, 9 años después recuperó la libertad por “buena conducta”. Cuatro de los participantes de ese atentado declararon en Tucumán en el marco del juicio Operativo Independencia, dos de ellos como “víctimas”, los otros como testigos, ante aplausos de algunos y espanto de otros. Maby no odiaba, solo pedía que el asesinato de su pequeña hija fuera declarado delito de lesa humanidad. Su abogado, Vigo Leguizamón, hizo presentaciones sólidas y contundentes. Todos se estremecían al escucharlo, pero nadie resolvió esa cuestión.

Vaya mi homenaje a la señora Maby Picón de Viola, que con infinita dulzura solo pedía justicia. Maby murió hace apenas unos días y se llevó al cielo su mochila cargada de dolor. Maby sentía que el Estado y la Justicia le dieron la espalda, su abogado prometió que seguiría con esta causa en su honor. Todos los argentinos deben tener los mismos derechos humanos, la justicia debe ser para todos. Que descanses en paz, querida Maby.

Luz García Hamilton

luzghamilton@gmail.com

El 9 de Julio

Pasado mañana es nuestra fecha patria. Propongo que todo el país reflexione seriamente ante la difícil situación que viven los argentinos. Nos preocupan la tremenda pandemia, la poca comprensión entre los argentinos, la creciente pobreza, la muy frágil economía, la política llena de egocentrismos, sin una visión constructiva, y el lamentable déficit de patriotismo en todos los grupos sociales. Los argentinos debemos enfrentar todo esto con una actitud positiva, para eliminar la triste grieta que afecta a la nación. Embanderar nuestras viviendas, vehículos, negocios e instituciones antes y después del 9 de Julio. Y estimular un diálogo fructífero entre familiares, amigos y conocidos, para encarar un camino en común que lleve a la Argentina al lugar que deseamos todos.

Heriberto Gualterio Fritsches

DNI 4.178.660

En la Red Facebook

Dura carta de los trabajadores del hospital de Quilmes a Mayra Mendoza

“Por eso, ella se atiende en el Austral. Los mortales, ¡a joderse! Hipocresía al palo”- Antonio Barbera

“Qué desfachatez “- Marie Louise Dames

“¡Ella es oligarquía pura!”- Tomasa Quiroga

