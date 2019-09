Fuente: Reuters - Crédito: Edición fotográfica Dante Cosenza

VENECIA, ITALIA.- Impactan. Porque de inmediato se destacan y ponen de relieve la ausencia y la presencia. La ausencia de dos piernas, como las que tienen la mujer de sandalias y la del vestido turquesa, que aunque no se ven damos por sentado que están. La presencia: dos piernas ataviadas con dibujos coloridos y coronadas con un par de zapatos negros de tacón alto, que posan en la alfombra roja del 76º Festival de Cine de Venecia. Y una vez que pasa el impacto sobreviene la imantación: no poder sacar la vista de la imagen por la atracción que a veces provoca lo que por lo general no se ve porque no se muestra. Muy por el contrario, a menudo es lo que se esconde o, con múltiples artilugios, se intenta disimular. Pero aquí están exhibidas con naturalidad. Tal vez, incluso con orgullo. E inevitablemente sobreviene la admiración por el coraje de exhibir aquello que reemplaza lo que tanto tememos perder o nunca tener.