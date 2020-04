Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 01:17

Si en lugar de ser algo espontáneo y anárquico las fake news fueran producto de un emprendimiento en desarrollo y Aladino le hubiera ofrecido al hipotético emprendedor la complacencia de un deseo, el deseo que fuere, ¿qué le habría pedido? La respuesta es bien sencilla: una pandemia. "¿La querés estándar -habría repreguntado Aladino- o preferís el nuevo modelo, Covid-19, que viene con incertidumbre al taco"?

Así como el coronavirus no anda por la calle sino que usa las piernas de los estúpidos, como dijo el sábado en LA NACION la viróloga Jesica Levingston Mac Leod, las fake news existen y se multiplican debido a que también consiguen transporte gratis. En su caso, digámoslo así para no ofender a lectores que eventualmente alguna vez le hubieran brindado confortable asiento en su whatsapp o en su Facebook a una fake-news, gracias a los incautos.

En teoría cualquier pandemia, con el miedo como accesorio de fábrica, ya es campo labrado para que proliferen rumores no verificables, con o sin forma de noticia. Pero la pandemia del Covid-19 es especialmente fértil por cinco razones:

1)La extraordinaria expansión planetaria de las redes sociales y de la instantaneidad que terminaron de perfeccionar hace poco aplicaciones como whatsapp.

2)La cuarentena multinacional paradójica que nos toca, el aislamiento social con mayores oportunidades de comunicación de toda la historia.

3)La sobreinformación, madre postiza de la desinformación moderna.

4)La desnudez de la ciencia en los medios, con sus agujeros de conocimiento del virus crudamente expuestos, vociferados a diario.

5)Las contradicciones del discurso sanitario oficial, no en la Argentina, en todas partes, destinado a tranquilizar y orientar los comportamientos sociales (se puede pero no se puede, las distancia interpersonal deben ser dos metros aunque pueden ser tres, los recuperados quedan inmunizados pero a lo mejor no, los barbijos no sirven y serán obligatorios, esto se termina seguro a menos que haya otra ola, etc.).

Todo ayuda a que las fake news, que vienen en incontables presentaciones, se viralicen con intensidades y velocidades nunca vistas. A muchos centennials debe sorprenderles comprobar que la viralización no es un invento digital sino que cuando un mensaje se propaga a ritmo de progresión geométrica es por imitación de la microbiología que se dice que se viraliza. Si viralizar un mensaje puede ser fantástico, un virus que se viraliza -de eso habla ahora todo el mundo todos los días- supone una amenaza temeraria.

En cualquier caso el nudo del problema no es etimológico sino cultural o, si se quiere, cultural-tecnológico. A contramano de aquella veneración políticamente correcta de las redes sociales que primaba años atrás entre quienes veían venir de su mano la democracia global, Umberto Eco advirtió que las redes aplanan las jerarquías pero no para bien. "Le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas -decía el semiólogo italiano- que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad; ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio Nobel; es la invasión de los necios".

Algunos usuarios de las redes no se sintieron cómodos con estas opiniones de Eco. Los más amables lo tacharon de elitista. Sin embargo él reiteraría más tarde que si la televisión promovió al tonto del pueblo, Internet lo promovió "a nivel de portador de la verdad". Diagnóstico que hoy reverdece entre médicos, epidemiólogos, infectólogos, cuando al ser entrevistados por la prensa se quejan de que en el maremágnum mediático las voces con respaldo científico se diluyen, lo que vendría a ser, frustración personal agregada, un eco de Eco. El lastre comunicacional de la pandemia, la infodemia, aviva la sensación de impotencia que les produce a quienes saben de qué hablan (aunque todavía carezcan de muchísimas respuestas, como ellos mismos avisan) por tener que rebatir exageraciones, inventos, falacias, operaciones, disparates. Sobre todo mentiras mezcladas con verdades con envoltorio de novedad importante o alarmante y contextos desvirtuados, que es la estructura más común de una fake-news. Huelga aclarar que no todas las fake-news combinan en su inspiración la ignorancia con la irresponsabilidad y con las ansias de protagonismo de "legiones de idiotas": algunas son elaboradas por profesionales de la comunicación, quienes luego se sirven, sí, de aquellas legiones, un voluntariado de involuntarios.

Llevar estadísticas de la infodemia es todavía más difícil que contar los infectados de coronavirus, pero es evidente que las campañas contra las fake news no están siendo exitosas y que acá no hay achatada curva alguna, en todo caso lo que se achata es la verdad. Hasta ahora muchas campañas apuntaron a la concientización colectiva. Y con los estragos de la infodemia rejuvenecieron los amigos de las soluciones penalistas, gobernantes autoritarios como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que instauró la condena de hasta cinco años para quienes difundieren fake-news. En ese andarivel (Hungría es una autocracia) todo es simple. Las dictaduras ya demostraron que con opresión los disgustos noticiosos del poder quedan resueltos. Lo difícil es hacer prevalecer la información fidedigna junto con la libertad de expresión sin arruinar la democracia.

Las campañas de concientización colectiva quizás parten de una trampa dialéctica, que consiste en reclamarles a los usuarios de las redes sociales, los cuales se sobreentiende que carecen de expertise periodística, que desconfíen, que chequeen las informaciones que reciben antes de hacerlas circular, que busquen fuentes seguras. En una palabra, que actúen como su fueran editores. Los editores son periodistas senior. Recordemos, en cambio, que a los integrantes de estas multitudes se les dice llanamente usuarios, personas que pueden decir y escribir lo que quieran -enhorabuena-, expresarse y recibir muchos me gusta sin pasar por ningún protocolo de verificación ni control de veracidad. Algunas redes sociales, como Facebook, están ensayando métodos de detección de posteos con información falseada sobre el coronavirus para redireccionarlos al sitio de la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto cancelará las fake-news como la lavandina al coronavirus? Parece temprano para evaluar la eficacia de conectar al usuario de la red con la fuente directa, confiable, y acceder a un desmentido oficial o una noticia verificada sobre el mismo tema.

En la pandemia el sujeto profesional por excelencia es el médico; en el manejo de las noticias, el periodista. Y así como la escasez de respuestas médicas es levadura para las fake news, también lo son las falencias de los periodistas y los medios de comunicación formales, conglomerado al que la vieja nomenclatura llamaba prensa. De estas falencias, las de la prensa, también de la saturación noticiosa, tal vez se habla menos cuando se aborda el enjabonado problema de las fake-news, pese a que el valor en juego es la credibilidad, insumo estratégico de periodistas y medios. Para decirlo con ayuda de Perogrullo: si la prensa formal se animara a tratar de recobrar el liderazgo en el manejo de las noticias que tenía antes del surgimiento de las redes, otra sería la suerte de las fake-news.

Cascoteada en forma perseverante por la corriente ideológica que decía que a los periodistas profesionales había que bajarlos del pedestal y suplantarlos por periodistas militantes, tal vez algo acobardada frente al auge de las redes sociales, la prensa formal no sólo perdió el liderazgo sino que descuidó sus paradigmas. Justo los que hacen la diferencia con el curanderismo de las noticias.

Esos paradigmas, como la honradez intelectual, la búsqueda de la verdad informativa, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes, la discriminación entre información y opinión (la idea de que los hechos son sagrados), el uso cuidado del idioma, el marco referencial de los derechos humanos universales, constituyen la mayor fortaleza de la prensa erigida sobre bases profesionales.

El gran debate es su interacción con las redes, incluida cierta rendición ante la polifacética, arrolladora esencia que intentaba describir Eco. En la intersección de estos dos mundos es acaso donde anidan las fake-news, cuya buena salud, gracias a la pandemia, quedó más a la vista que de costumbre.