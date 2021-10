Cosas, no chicanas

Nuestro carácter latino, latino del Lacio, nos proporciona a la vez una perspectiva milenaria y una sana desobediencia frente a los abusos del poder. El adjetivo está desprestigiado ahora, por un relato esquinado y por completo ficticio. Pero hace 20 siglos ya teníamos el derecho y los acueductos. Y la política.

Todavía resuena el demoledor “Quo usque tandem abutere, Catilina, patienta nostra?”, de Cicerón. “¿Hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina?”, le lanzó en el Senado el filósofo romano al conspirador, 63 años antes de Cristo. Así, sin anestesia. Tenemos un kilometraje elocuente y somos expertos en latiguillos y chicanas, en la rosca, la réplica y el retruécano. Basta leer cinco minutos los inigualables epigramas de Marcial para concluir que nuestros políticos son hábiles, pero que no han inventado nada.

En estos días de campaña electoral otra frase da vueltas en mi cabeza. Es del historiador Tito Livio, que inmortalizó la contundente “Res, non verba” al describir a Escipión. Significa, literalmente, “Cosas, no palabras”. Suele traducírsela como “Hechos, no palabras”. Pero prefiero “Cosas”, porque de ahí viene el término República. Res publica. La cosa pública. De eso se trata.