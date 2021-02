Covid-19, pandemia y salud mental

Hace ya nueve meses que el Covid-19 nos acosa, y, según parece, nos acosará un tiempo más. No sabemos cuánto más. Tampoco si las vacunas serán efectivas, si producirán inmunidad (¿para siempre? ¿por un tiempo?), si los infectados se reinfectan o si desarrollan inmunidad permanente. Estamos acosados por una enfermedad nueva para el humano, un virus, una minúscula e insignificante partícula de material genético que el sistema inmunitario humano desconoce y por desconocer no recuerda, y por no recordar no sabe qué hacer con ella. Solo padecerla. Algunos la sufren más, otros menos, otros nada, otros mueren.

La medicina trata de saber qué provoca este virus. Apenas si tenemos algunos fotogramas. No sabemos la película completa. Y ojalá sea una película y no una serie de varios capítulos porque eso significaría que el virus es capaz de mutar, ser otro y producir otras cosas. En tanto, esta minúscula partícula de material genético se esparce como el polvo: flota en el aire, se aquieta en los lugares cerrados, la empuja el aliento, reverbera en las aglomeraciones. La esparcen enfermos, la esparcen enfermos que no saben que están enfermos (y quizá nunca lo sabrán). A los fines prácticos, la esparcen enfermos y sanos. Se disemina mucho. No respeta fronteras ni decretos ni leyes. Ese es el problema: este virus que el humano desconoce es pandemia, una nubecilla infecciosa que cubrirá el mundo entero hasta que una vacuna le ponga freno o la cantidad de infectados limite la cadena de contagios, si es que la inmunidad de los infectados es permanente.

El virus afecta la salud física; la pandemia ha trastocado la realidad social. Economías en pérdida, desempleo, sistemas sanitarios en jaque. ¿Qué sistema sanitario está preparado para semejante cantidad de enfermos? La realidad social está trastocada, ¿y la cotidianidad? Los hilos invisibles sobre los cuales corre el día a día se desarticularon. La sociabilidad está yerta: a los mayores mejor no verlos, hay que cuidarlos; a los amigos, de lejos; rondas de familia a distancia; basta de abrazos; veda a las nuevas relaciones. Trabajo remoto, interacción con los compañeros: teléfono u otra pantalla. Compras programadas, salidas programadas. No aglomeraciones, no cines, no teatros, restoranes mesa de por medio. Fútbol por televisión; deportes sí, con protocolo (¿qué será deporte con protocolo?). Sexualidad, para muchos reprimida; más pornografía y sexo virtual. Entretenimientos virtuales, muchos. Pantallas y pantallas. Niños y adolescentes sin colegios (hasta ahora). ¿Con quiénes juegan los niños? ¿Qué pasa con la socialización temprana, con el grupo, que para el adolescente es dador de identidad?

De repente el abanico de la vida se cerró. Salimos a la calle enmascarados. Alcohol en los bolsillos, en la cartera, jabón y agua esperándonos en casa. Algunos dejan la ropa en el umbral y van directamente hacia la ducha. Lavandina en la suela de los zapatos, fregar las compras como si fuera ropa sucia traída de la calle. En fin, para los más, el abanico de la vida en una línea donde todas las directrices que abrían el espectro se han hecho una. Para otros, la negación: “aquí no pasa nada, es apenas una gripe”.

La vida diaria se ha desbaratado. Hay quienes creen vivir en un mundo lleno de zombies y se atrincheran en sus casas, o transforman la distancia social en un fanatismo al servicio de la supervivencia, y hay otros que siguen como si nada pasara (“un invento de los laboratorios”). Es que la cotidianidad se teje sobre certezas; caminamos sobre sobre una débil lámina de seguridad que flota en lo incierto, desconociéndola. No es el Covid-19 sino la pandemia quien ha resquebrajado esa débil lámina, y por esos quiebres brota la incertidumbre sobre la cual siempre vivimos pero no queremos saber porque la dejamos a un costado. La vida todo lo ilumina y cuanto queda a oscuras no está, no existe, aunque sepamos que existe, pero la pandemia trajo a la luz lo incierto. No es el Covid-19 sino la pandemia lo que está trastocando la salud mental.

Hasta donde sabemos este virus no ataca el cerebro pero la pandemia sí afecta lo que en el cerebro ocurre. Llámese mente o aparato psíquico, no importa. Así como el virus afecta la salud física la pandemia afecta la salud mental. Un anciano aislado se empobrece, no sabemos bien qué pasará con un niño que no se socializa, sí sabemos que el aislamiento agita el dormir, nos llena de sueños extraños, que el miedo nos inhibe o la negación nos hace creer omnipotentes, que la soledad espeja nuestros fantasmas y las pantallas, en el mejor de los casos, apenas si muestran las formas de la ternura que evitamos para cuidarnos. La pandemia constituye una situación de estrés que abre las puertas de la angustia y la ansiedad, una situación donde vivimos hace meses. Todo lo que nos hace ser lo que somos se está afectando. ¿Cuánto se considera este aspecto? No hay vacunas para la salud mental, sí prevención, sí cuidado. Los tratamientos deberían incluir y considerar lo que nos constituye como sujetos. La salud es más que la salud del cuerpo.

Doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría y Psicología Médica

Jorge Moreno

