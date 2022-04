Crisis de identidad

No vamos a hacernos eco de los desvaríos que se sucedieron en torno a un tema crucial, pero popularmente nebuloso, como es el Consejo de la Magistratura. A qué ciudadano que circule buscando un precio razonable de polenta le preocupa quiénes serán los jueces que por los próximos 30 años firmarán sentencias inesperadas, con o sin razón y con o sin pruebas. Queda claro que a Cristina Kirchner, como bien dijo ella misma en Tribunales, la historia ya la juzgó, por eso puede hacer lo que quiera, mientras la oposición habla y habla.

Tampoco vamos a referirnos a cómo le va al Gobierno con su “guerra” contra la inflación. Sería una columna de una línea: no va para ningún lado que beneficie a los argentinos. Aunque en esta “guerra” hay combatientes inesperadas como la mujer de Villa María, que denunció a sus vecinos porque “hacen asado todos los días”. Y, como bien iluminó la defensora del pueblo de Villa María, Alicia Peressutti, lo que le molesta a la vecina cordobesa es la actitud por “el precio de la carne”, cuando todos los mal pensados inferían que la señora estaba harta del olor a vacío metido ya hasta en el cajón de la ropa interior del placard. Imagine a esa villamariense en el gabinete de Martín Guzmán diciéndole lo que no puede gastar. Ella sola termina de un plumazo con el exceso de gasto público, apaga las impresoras de billetes y hasta pone en línea a Alberto Fernández.