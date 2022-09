Cristina, pacífica y neoliberal; ¿será Cristina?

Volvió Cristina, a lo grande, cristinamente: con un discurso. Ya profetizó hace años: volveré y seré millones; millones de palabras, malpensados. Esta vez no habló largo –pasó de XXXL a M–, pero dijo mucho. Muchísimo. Primero, que en el atentado salvó su vida gracias “a Dios y a la Virgen”; sin quitarle mérito alguno a la intercesión divina, yo agradecería también que la cosa haya estado en manos de un tipejo tan rudimentario. Segundo, que la detención de Sabag Montiel tras el ataque fue obra de militantes y no de la policía. ¿Crítica a la policía? No, elogio de la militancia. Tercero, que no está pensando en ser candidata a presidenta porque ya fue presidenta dos veces y porque la presidencia no tiene fueros; esto último no lo dijo en voz alta: le leí los labios. Cuarto, insistió en la necesidad de llegar a acuerdos con la oposición; como es la tercera o cuarta vez que lo menciona, empiezo a creerle. Es decir, confío en que se reunirá con su mayor adversario, su enemigo, el dirigente al que más desprecia: Alberto. Lógicamente, ella dirá que con Alberto ya no tiene nada que negociar, ni temas en común, y razón no le falta: el profesor se ha convertido en un turista del poder, un viajero, visitador de lugares, animoso tertuliano con su guitarra y sus anécdotas, sonriente en todas las fotos. ¿Veremos a Cris dialogar con Macri, tomar el té con Lilita, recibir con un beso a Patricia Bullrich? Creo que es un exceso pedirle otro milagro a la misma providencia que se ocupó de vaciar la recámara de la Bersa.

Quinto: explicó que no fue a la misa “por la paz y la fraternidad” en la Basílica de Luján para no entorpecer con su presencia. Faltaba más, mi reina: desde cuándo usted entorpece, agita o perturba algo. Mansa y serena como se la ve por estas horas, casi beatífica, se ha convertido en prenda de reconciliación. Es la primera vez que una misa por la paz reaviva la guerra; y está muy bien lo de confraternizar, pero pierde gracia cuando todos juegan para el mismo equipo. Qué importante hubiese sido verla desplegar allí su arte: el arte de la palabra, desde el micrófono con que el obispo reconoció que aquello había sido una gran metida de pata; el arte de la templanza, frente a tanto dirigente exaltado; el arte del amor, para contrarrestar los discursos de odio. Amémonos, señora. Repita conmigo lo que nos enseñó Rep en Página 12: yo amo, tu amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, Sabag Montiel dispara copos de algodón de azúcar.

Sexto, y acaso lo más importante: en el final de su mensaje, al volver sobre la importancia de entablar conversaciones “con los que piensan distinto” precisó que el acuerdo debe darse al menos en materia económica. ¿Acuerdos económicos con los que piensan distinto? Ojo, no se está refiriendo a Macri, a Milei o a Rodríguez Larreta: ¡nos habla de Massita! De Massita, que viene de arrodillarse ante el imperio y de abrazar el programa de ajuste salvaje impuesto por el Fondo Monetario Internacional; de Massita, que llevó a Washington como principal espada a su segundo, Gabriel Rubinstein, recontra ortodoxo y célebre por haber escrito que Cristina es una corrupta y una inepta. Cómo dudar, entonces, del ánimo conciliador de la vice, a la que todos los días el presidente de facto le hace tragar un sapo, y ella, ni mu. Caída del salario real, tasas por las nubes, tarifazo, dólar alto para la maldita patria sojera… Sergio, un poco de piedad. En serio te lo digo. Prometías meterla presa, te perdonó y vos le pagás así. En cualquier momento hace construir una celda vip en El Calafate y se encierra ella sola.

Supimos de su resignada adhesión al plan del FMI por boca de Kristalina Georgieva, que el martes elogió expresamente que “todo el Gobierno” estuviese alineado con las duras medidas que se estaban tomando. No le mojó la oreja: fue una forma de agradecerle su estoico respaldo. Bueno, sí, le mojó la oreja. Pobre, se le animan todos. Cristina Elisabet I reina, pero no gobierna, y le gobiernan en la cara con un programa que suscribiría Menem. Cristina menemista: el destino hace lo que quiere con nosotros. Es probable que un buen día –hacia fines de año, digamos– se harte, patalee contra Massita y decida volver a ser kirchnerista. Por eso, hay que disfrutarla ahora: contemplativa, mística, negociadora y, ver para creer, neoliberal.

Che, ¿será Cristina?

Algunas de sus palabras de anteayer resultaron enigmáticas. Por ejemplo, nunca había hablado de inflación; es lógico preguntarse si fue también por inspiración sobrenatural que descubrió este flagelo, históricamente asociado a nuestra economía, cuando va camino de cumplir 70 añitos. Afirmó que los que delinquen tienen que ser condenados e ir a la cárcel, llamativa reivindicación del fiscal Luciani. Y dijo que los colegios están hechos para estudiar: no sé si estaba pensando en Baradel o en Máximo.

De Máximo me dicen que quiere ser gobernador de Santa Cruz.

De Cristina, que, generosa y comprensiva, nos perdona a todos.