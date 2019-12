Edición fotográfica Dante Cosenza Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019

FRANJA DE GAZA.- Tierna escena de niños que acarician a estos leoncitos, que se dejan mimosear mansamente. Con ingenuidad, todos esperan su turno para disfrutar de la suavidad de su pelaje. Pero las apariencias ya sabemos que muchas veces, si no la mayoría, engañan. Esta escena no es la excepción. El Zoológico Rafah, en la Franja de Gaza, ya había sido clausurado por el estado de desnutrición en que se encontraban los animales. Sus dueños, sin embargo, se han resistido a acatar la orden y han vuelto a abrirlo. Y por eso exhiben a estos animalitos, para nuevamente atraer al público a que lo visiten. Este contexto desolador echa por tierra la ternura de la primera impresión. Nada garantiza que la suerte de estos leoncitos vaya a ser mejor que la que corrieron en el pasado. De hecho, ya se sabe que las jaulas donde van a pasar sus días encerrados cuentan con una superficie mínima. Y también se sabe que la crueldad humana no tiene límites.