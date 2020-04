Cuarentena para los inútiles con iniciativa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 02:44

¿Somos buenos o somos malos? ¿Somos esos enfermeros que se la juegan cada día, esa cajera del súper que atiende con barbijo o la cuidadora que no ha dejado de atender a los viejos del geriátrico? Somos eso pero también el surfer al que no le importa nada, la médica que irradió el virus en su provincia sin tomar el menor recaudo y el comerciante que aprovecha la cuarentena para subir los precios del alcohol en gel o de las verduras. Somos todo eso. Solidarios y egoístas. Comprometidos y ventajeros .

La dirigencia anda en lo mismo. Los hay más y los hay menos. Los que no paran de trabajar y los que aprovechan para esconderse hasta que aclare. Los jugados y los jugadores. Los que viven y los vivos. No hay que hay que hacer diferencias morales. No importa la clase social ni el rol que ocupan; la carga moral es pareja para todos.

El problema, como siempre, son los inútiles con iniciativa. De esos hay que cuidarse. En especial, de los que tienen poder. Lo que vimos el viernes en las colas de los bancos de todo el país fue una vergüenza gravísima. No se midió la conducta habitual de los jubilados, ni se previó cómo sostener la afluencia de los beneficiarios de la AUH, ni se previó sumar nuevos bancos para atender la crisis. Alberto estalló de furia (como si no tuviera nada que ver) y tuvo que llamar a los intendentes para que le den una mano en la organización. A cambio, debió sacarse de encima la presión de las organizaciones sociales, que pujan por conseguir un lugar protagónico en todo esto.

Lo que pase mañana martes o el miércoles es un misterio. Los gremios bancarios advierten que volverán a repetirse las colas infinitas. Son muchos jubilados y muchos beneficiarios juntos. Con pocas bocas de distribución de fondos.

¿Somos buenos o somos malos?

En tiempos extraordinarios, se precisan respuestas extraordinarias.

En una entrevista con Horacio Verbitsky, Alberto aseguró que esta semana los bancos van a agilizar los créditos para sueldos que demandan cientos de miles de pymes. También dijo, bajo la mirada de El Perro, que el coronavirus da lugar a una reivindicación del rol del Estado en todo el mundo. Pero claro, no es lo mismo tener el Estado alemán que el argento, sin plata ni ideas. Un ejemplo. Al ver la gigantesca masa de argentinos que viven de lo que puede darles ese Estado angustiado y pobre, a Máximo Kirchner se le ocurrió una idea genial. Poner impuestos a los ricos. Como si fuera algo original. Nuevos impuestos. El impuesto patriótico, lo quieren llamar, para que sean solidarios por decreto aquellos que blanquearon fondos cuando gobernaba el macrismo. Una típica trampa argentina: un gobierno da y el otro quita.

¿Será esa la solución? Sabemos que es tiempo de no pelearse y de tirar todos para el mismo lado, pero muchos quieren saber si los Kirchner van a poner algo de su bolsillo. Porque si no, la patria no es El Otro; sino La Del Otro.

¿Somos buenos o somos malos?

Buen momento para ponernos a prueba. Mientras tanto, que los inútiles se queden en su casa. La cuarentena es la única vacuna.