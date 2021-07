Culto a la media

Todos los años, los napolitanos están con el Jesús en la boca hasta que la sangre seca de su patrono, San Genaro, que tanto veneran, no vuelve a ponerse líquida. Si eso no sucede, los habitantes de esa ciudad temen las peores desgracias. Ya les pasó: las veces que no ocurrió, sufrieron alguna plaga o terremoto. El último 16 de diciembre no se produjo la esperada licuefacción de la reliquia del santo, pero no hubo consecuencias. Bueno, en realidad, ya bastante tienen los italianos con la pandemia en curso.

La tixotropía es la propiedad de algunas sustancias sólidas en volverse liquidas si se las agita.

El foco en la media ensangrentada de Lionel Messi, tras sufrir el soberano planchazo que le asestó a su tobillo izquierdo Frank Fabra anteanoche en el partido contra Colombia, abre la posibilidad a una apasionada devoción, acorde a los fetichismos y heroísmos al paso que tanto nos fascina a los argentinos.

Si pasado mañana la selección argentina se impone a Brasil, la copa América será nuestra tras 28 años de privaciones. Messi habrá roto la maldición y tendrá, por fin, su primer título luciendo la camiseta albiceleste. Su media ensangrentada podría ser el inicio de un nuevo rito.