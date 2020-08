Dar la vida

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 01:00

"Son las 10.30 PM y estoy despierta desde la 5.20 AM, pero quiero escribir lo que viví con todo el equipo este fin de semana. Fueron días de mucho trabajo y frustración. En 24 horas se murieron 3 pacientes". Así empieza el conmovedor testimonio, que circula por WhatsApp, de Martina de Elizalde (26 años), enfermera del Hospital Solidario Covid Austral, de Pilar, montado para la atención gratuita de personas con coronavirus que no tienen cobertura. "El lunes, cuando la última paciente murió, lloramos todos los que habíamos estado trabajando para que pudiera vivir. [.] El sábado estuve 10 horas al lado de la cama de una paciente de solo 17 años. Con hambre y sobre todo con sed, con las piernas cansadas de tanto estar parada [.]. Lo dimos todo. Logramos dejarla estable, peleó como una campeona, pero a las 3 AM se fue.". Le tocó, además, atender a la madre de la chica, que al llegar al hospital "se quebró en un llanto desgarrador y se desvaneció". Poco después, otra paciente tuvo un paro y Martina salió a los gritos a los pasillos a pedir ayuda. Fueron horas y horas de intentarlo todo. No pudieron salvarla.

"Dirán que estamos locos -reflexiona-, pero seguimos eligiendo estar ahí. Dando la vida uno encuentra felicidad".