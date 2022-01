Una noche de septiembre de 1965 un joven pandillero afroamericano llamado Larry Miller salió a las calles de Filadelfia con la intención de matar a la primer persona que encontrara. La víctima fue otro afroamericano llamado Edward David White, que tenía un hijo de ocho meses y otro por venir. Hoy Miller es un alto ejecutivo de Nike que después de haber purgado su condena (él mismo se declaró culpable) cuenta su historia y su arrepentimiento en un libro reciente llamado Jump: mi viaje secreto de las calles a la sala de reuniones.

Pero a Miller le faltaba algo: el encuentro con la familia de su víctima. “Si tuviera 30 años menos, habría saltado por encima de la mesa para golpearte” dijo la madre, que aceptó abrazarlo y perdonarlo porque “si no lo hacía, Dios no me perdonaría a mí”. Miller propuso la creación de una fundación con el nombre de su víctima que ofrezca becas de estudio a sus descendientes. No basta con el arrepentimiento, no basta con la confesión: hacen falta gestos concretos de reparación que demuestren que los dos primeros fueron honestos.

Algo más...

Además de que escribirlo haya sido una poderosa experiencia de catarsis, Miller espera que su libro cambie su visión acerca de los antiguos encarcelados y que “sea una influencia positiva para las personas que están en la cárcel o que están pensando en cometer un delito.”