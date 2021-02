De los lectores: cartas & e-mails

El bien y el mal

Es raro que gente grande, que vota para presidente y que desde su tribuna emula de manera inmerecida a Catón el Censor no se hubiera dado cuenta de lo que está mal. Claramente comprendemos desde hace años que no saben entender lo que está bien.

Jorge L. Pérez Alati

¿Como se explica?

¿Alguien dudaba de que el Gobierno pudiera estar manipulando la administración de las vacunas del Covid-19? Soy médico y luego de inscribirme a través del sistema oficial implementado por la provincia de Buenos Aires recibí por mail el turno correspondiente para vacunarme en el Hospital Posadas. Todo el proceso fue realizado con una atención impecable por la agilidad y el profesionalismo del personal del vacunatorio de dicho hospital. Pero a los pocos días volví a recibir por mail otro turno para vacunarme en un colegio del distrito municipal correspondiente a mi domicilio. Si el sistema es único para toda la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se explica que me hayan asignado otro turno estando vacunado?

No más preguntas, su señoría.

Gabriel Ballester

Sarasa

El exministro Ginés González tendría que haber sido removido hace mucho del cargo. Desde el inicio de la pandemia fue un compendio de errores, furcios y mentiras. Los resultados de su errática gestión los sufrimos todos: no hay vacunas. Solo sarasa. ¿Es el único responsable?

Enrique Vidal Bazterrica

Sanción

Creo que una sanción para aquellos que han conseguido vacunarse contra el Covid-19 por amiguismo o coima, no siendo personas de riesgo o personal médico, sería no vacunarlos con la segunda dosis hasta que se haya vacunado al total de la población del país.

Jorge Eduardo Raiter

Apoyo privado

Se observa que el gobierno nacional tiene serias dificultades para vacunar a la población de nuestro país. A modo de colaboración sugiero que se permita acceder a la vacuna a través de laboratorios privados y farmacias reconocidas en la Argentina. Sería una manera de que aquellos que pueden pagarla no tengan que depender del Estado. Por otra parte, entiendo que coincidiría con la idea del Gobierno de que el que tiene más pague más.

Luis Alberto Requejado

Servicio Exterior

El Presidente designó en la Cancillería al nieto de Estela de Carlotto, o sea, un puesto político. Qué mal ejemplo para los ciudadanos que han estudiado, seguido la carrera diplomática y están capacitados para trabajar en el Servicio Exterior y no son tenidos en cuenta. No hay dudas de que para el Presidente son más importantes las relaciones políticas que las capacidades de una persona para trabajar en algún ministerio de la Nación. Situaciones de este tipo no hacen más que demostrar la poca importancia que el Gobierno les da a la educación y al esfuerzo.

Horacio Mieres

Mea culpa

En el escenario político se puede pecar de ingenuidad y de soberbia, pero si pecamos de ingenuos y soberbios al mismo tiempo, es no haber entendido en materia política de lo que se trata. Es así como vemos y pensamos como votantes de quienes nos gobernaron en el período 2015-2019. En esos cuatro años pecaron de ingenuidad, al desconocer a su contrincante electoral, un kirchnerismo disfrazado de peronismo, mal predispuesto para hacer oposición, acostumbrado siempre a ejercer el poder. Pero lo más grave es no percatarse de que después de dos derrotas consecutivas el kirchnerismo acordaría con el peronismo una fórmula conjunta para así volver a ser gobierno en 2019, como ocurrió. En cuanto al pecado de soberbia, lo cometieron apenas asumieron el gobierno, siguiendo un mal consejo de un buen consejero que desconoció por completo la idiosincrasia de un complejo electorado como el nuestro, que solo exigía justicia para castigar a una gestión de doce años consecutivos, considerada la más corrupta desde el comienzo de nuestra recuperada democracia. Todo ello sin importar cualquier sacrificio que implicara concretar las promesas de campaña de Cambiemos. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y fue tan grande la frustración que ese conglomerado de votantes esperanzados terminaron engañados y defraudados. Para volver a creer estimo necesario de ustedes, nuestros dirigentes, un mea culpa sincero, y de ser así les aseguraremos una nueva oportunidad para que sean gobierno en 2023.

Roberto Fiordalisi Saravia

Menem

El lector Bernardo Shaw Estrada tiene mucha razón al decir en su carta que el expresidente Menem puso a la Argentina en el mundo. Especialmente por los más grandes atentados terroristas nunca resueltos por su gobierno, contra la AMIA y la embajada de Israel, que se suman a la voladura en la fábrica de explosivos de Río Tercero. En todos ellos perecieron cientos de compatriotas, que no son simples “números”. A mi juicio el expresidente Menem nunca estuvo a la altura, y muchísimo menos fue un ejemplo a seguir por ciudadanos honestos y con principios.

Pedro C. Matteucci

Ataques a la Justicia

Muy buenos los tres sucesivos editoriales sobre el constante ataque del Gobierno contra la Justicia. Nos están friendo de a poquito sin que nos demos cuenta. Es hora de levantarnos y manifestar cada día nuestro rechazo con protestas pacíficas, iniciativas y recursos, cada uno individualmente y desde los organismos de los que formemos parte. Firmemente unidos en la defensa de nuestra república. Esperar podría resultar letal.

Nelson Pearson

