De los lectores: cartas & e-mails

Coronavirus

Alternativas

Desde hace tiempo estoy insistiendo en analizar otras alternativas para enfrentar esta pandemia. Veamos los casos de Suecia, Israel o Chile, que no han implementado una cuarentena total. Hay que intentar cambiar a tiempo, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pongamos en cuarentena a las personas mayores o con enfermedades preexistentes, pero liberemos a los demás. Por otro lado, invitemos a los programas de TV no solo a médicos, sino también a más economistas y personas de seguridad para analizar otras alternativas. Finalmente, me preocupa la imposibilidad de ir a una iglesia (no a las misas) mientras podemos ir a una farmacia o a un supermercado. Nos olvidamos que hay muchos creyentes en nuestro país.

Carlos Lorenzo

DNI 4.614.406

Cajeros automáticos

Entre las advertencias sobre el uso de cajeros automáticos se menciona el riesgo de contagio del coronavirus. Sería aconsejable que los cajeros sean desinfectados con la mayor frecuencia posible, por lo que sugiero a las autoridades sanitarias que diseñen un plan y lo encomienden a los bancos con la obligación de que asuman los costos. El sistema bancario, único que, invariablemente, produce enormes ganancias, asumiría esa misión como contribución al esfuerzo de frenar la pandemia.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Coronavivos

El Gobierno debe ejercer un verdadero "estado de sitio" respecto del control de precios. La angustiante realidad que tiene hoy el 70% de la actividad laboral que sostiene al país en el sector pymes (industrias y comercios) se ve fatalmente afectada por el cierre (suspensión) de sus establecimientos. En consecuencia, se interrumpirá la actividad económica, creando una nueva pandemia que afectará el proceder del Gobierno y, en consecuencia, la de sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué no ejercemos un control de precios severo, estricto, ante las cadenas proveedoras de elementos de primera necesidad? No es política morenista, es una medida emergente ante situaciones de catástrofe. Porque las cadenas de alimentos, salud (laboratorios, medicina prepaga) y otros ¿pueden regular sus precios como si ellos estuvieran exceptuados del colapso general? ¿Por qué no ejercer medidas con todos ellos para que no tengan privilegios y asuman idénticos perjuicios como los que va a padecer la población? Me pregunto cómo es posible soportar la miseria humana de muchos comerciantes que se aprovechan de esta dramática situación, como el caso de una farmacia que cobra un tubito mínimo de alcohol en gel $300. Debemos obligar a todos ellos a acompañar con sacrificio la misma contingencia de los demás argentinos. ¿Deberían el productor, el intermediario, la logística y el comercio no solo dejar de obtener ganancias, sino además solidarizarse trabajando a pérdida momentáneamente, tomando en cuenta que la mayoría de las empresas y los trabajadores tienen que atravesar una situación límite, esperando que el Estado subsidie la tremenda coyuntura? ¿Por qué no tomar el ejemplo de la gran Pellegrini frente a la crisis de ese momento, política aparte? Hoy la gente apoya el proceder del Presidente y todo su equipo. No le hagamos perder la batalla. Es la de todos nosotros. Ganémosla juntos. Apoyémoslo para que tome medidas como estas. Hoy no es tiempo de brechas.

Julio Moyano

juliomoyano@winkow.com

Sin hogar

Medios de comunicación y redes explotan de información sobre cómo comportarse frente a la pandemia. El mandato universal es permanecer en los hogares. Hasta ponemos en las redes el perfil #mequedoencasa... y con eso creamos una nueva comunidad: la de los que nos quedamos en casa. Y con pena digo que una vez más hay quienes quedan excluidos de esta nueva comunidad. ¿Qué pasa cuando la casa es la calle? ¿Con los miles de hombres, mujeres y niños que deambulan por la ciudad? Necesito valentía para dejar de mirar a través de alguna pantalla y mirar por la ventana para preguntarme cómo se lavan las manos diariamente los que no tienen una canilla, dónde hacen sus necesidades, cómo se alimentan los que hoy encuentran comedores comunitarios cerrados, restaurantes o los habituales circuitos de asistencia donde suelen recibir alguna ayuda en tiempos "sin coronavirus". Muchos de ellos tienen enfermedades o patologías preexistentes que los hacen más vulnerables frente al Covid-19. En algunos países se denuncia desde las ventanas a quienes ven que andan aún por la calle, pero no estoy segura de que todos tengan esa casa en la que quedarse, aunque siempre lo hayan soñado. Quiero que alguno de ellos toque a mi puerta y me diga "me quedo en tu casa" y poder elegir no excluir a nadie de esta nueva comunidad que estamos formando. Quiero seguir preparando comidas y repartiéndolas. Y sobre todo quiero pedir a todos, empezando por las autoridades, que no dejemos en el aire la respuesta: ¿qué parte de los protocolos sanitarios o decretos contemplan a los sin hogar? ¿Cómo quedarse en casa sin tenerla? El Gobierno anuncia la apertura de paradores y paradójicamente a muchos de ellos les asusta ir, tal vez porque conocen los paradores y saben que difícilmente puedan cumplir con los requisitos sanitarios básicos, por ejemplo, la distancia social.

Constanza Di Primio

constanzadiprimioaci@gmail.com

Oración por la Patria

En LA NACION de días atrás se publicó un aviso de la firma Sáenz Valiente Bullrich cuyo texto consistía únicamente en transcribir la Oración por la Patria. Felicito a esa firma por esta pública demostración de fe y por valerse de un medio idóneo -la plegaria- para poner fin al flagelo que padece el país en estos momentos.

Juan Luis Gallardo

jlgallardo34@gmail.com

En la Red

Coronavirus: las cifras en la Argentina

Facebook

"Si no se hacen tests a las personas que realmente presentan todos los síntomas, nunca sabremos cuántos casos hay" - Claudia Lavorano

"Espero que no estén ocultando datos" - Santiago Álvarez

"Hay que salir a hacer tests en las zonas donde viven los infectados por lo menos. ¡Hay que pasar al ataque!" - Ariel Baires

"Espero que no sea como Malvinas" - Néstor Ramos

