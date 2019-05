De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2019

Construir el futuro

Estamos ante el abismo de volver al pasado por inexperiencia y el exceso de optimismo del "yo puedo solo". El diálogo, que es el don que tenemos los humanos para llegar a acuerdos compartidos, no se utiliza en nuestra incipiente democracia. Así nos va. Revertir el desastre que nos dejó la anterior administración llevará mucho tiempo y pocos lo saben o siquiera lo intuyen. Necesitamos actuar con autoridad y firmeza. Todavía estamos a tiempo, dialogando con los que deben dialogar y asumiendo compromisos explicitos con los que sanamente quieren un país que funcione.

Creo que los ciudadanos nos merecemos el respeto y la tranquilidad que no nos brindan ninguno de los protagonistas de nuestra política por separado.

Digamos no al eje Cuba, Caracas, Bolivia. Empecemos por ahí.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Efecto buscado

Luis Majul hizo en su columna una dura crítica al libro de la actual senadora Fernández, y afirma que Sinceramente muestra a una persona rencorosa, vengativa y dispuesta, si gana las elecciones, a venir por todo. Como conclusión, Majul sostiene que fue un error haber escrito ese libro pues muestra la peor cara de su autora, y que eso le va a quitar votos. Yo creo que no es así. A mi entender su autora escribió ese libro para sus seguidores, para que sepan que, de volver, ella va a arrasar con toda la oposición, adiós Clarín, LA NACION, los Leucos, Majul, Morales Solá y muchos otros. Ese libro será una especie de Biblia para toda la gente que ha participado en las últimas movilizaciones, y no me extrañaría que en zonas carenciadas los punteros lean algunos pasajes frente a un nutrido grupo de personas, catequizándolas.

La senadora Fernández no come vidrios, ella consiguió el efecto que buscaba.

Raúl Rossi

DNI 4.866.205

Sinceridad

Somos muchos los ciudadanos que debemos agradecerle a Pablo y Hugo Moyano por la sinceridad de sus declaraciones. Son tan ciertas sus palabras que no dejan de recordarnos a quienes trabajamos, pagamos impuestos y queremos construir una patria más justa qué es lo que ellos encarnan: violencia, desprecio por las instituciones, poder y mucho dinero, difícil de conseguir con el sueldo de un asalariado común y corriente. Si hay algo que ninguno de los dos representa ni defiende son los derechos de los trabajadores. Con paros, con calles cortadas, con amenazas, ninguna nación se levanta ni se construye ciudadanía. Además de dejar de robar por dos años, como dijo otro sindicalista del mismo partido que los Moyano, Luis Barrionuevo, en la década del 90, hay que dejar de mentir, descalificar, destruir y amedrentar sin fecha de caducidad.

Andrea C. Testa

DNI16.559.434

Tres veces más

Cualquiera que le vende al Estado sabe que hoy como ayer los productos y servicios le cuestan a este tres veces más. Cualquiera que trabaja en el Estado sabe que hoy como ayer produce un tercio de lo que produce un trabajador privado. Cualquier afiliado al sindicato sabe que lo que aporta hoy es tres veces más que la prestación que recibe de ese gremio.

Antes de votar quiero estar seguro de que con el próximo gobierno no será lo mismo.

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

Vaca Muerta

Vaca Muerta, a la que se asigna un rol central en el marco del acuerdo que negocia el gobierno nacional con el peronismo no K, estará bien muerta para fines de siglo si antes no se desarrollan tecnologías eficaces para recapturar y refijar el carbono que los fósiles suman irresponsablemente a la sobresaturada atmósfera. En ese contexto, de ninguna manera constituye una solución de fondo para la Argentina y podría ser solamente un fenómeno fugaz, como ocurrió con el salitre de Atacama o con el caucho de Bahía. Toda la ingeniería (aquí solo se audita) y sus grandes inversiones solo favorecen a intereses externos, lo que deja en el país es solamente el vuelto. El desarrollo perdurable -cuyo valor agregado queda mayoritariamente en el país-, lo ofrecen más bien las energías renovables, especialmente las bioenergías con su enorme potencial para motorizar el transporte. Las mismas que hoy son tristemente ninguneadas y maltratadas hasta la inanición por este gobierno.

Santiago José Paz

DNI 14.352.771

Obra en Belgrano

El sábado de Semana Santa fui al Barrio Chino para comprar pescado fresco, y fue una sensación de júbilo ver la monumental obra que se está haciendo en Barrancas de Belgrano para que los trenes circulen por arriba y evitar así los congestionamientos de tránsito. ¡Increíble! ¿Qué le critico al gobierno de Macri? ¡Que no sabe comunicar! Esta y tantas obras, como el Paseo del Bajo, deberían ser más difundidas por televisión. Así todos sabrán que se construye, para que los argentinos podamos movilizarnos con mayor rapidez. Felicitaciones.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Vicente López

Dos temas preocupantes en Vicente López. Hasta hace dos años varios vecinos habían pedido la cesión de tierras de la Quinta Presidencial sobre la avenida Maipú para espacio verde y la Presidencia de LA NACION accedió. Muchas gracias. Pero el diseño y construcción resultó muy diferente a lo pedido, más parece una cárcel que una plaza por lo que no es frecuentada por vecinos adultos ni niños. Una buena intención malograda. La segunda es lo que ocurrirá en pocos años con el "paredón" que configurarán los edificios construidos sobre la avenida del Libertador, mano del río, y la desaparición de hermosas casas, centenarias algunas, que le han dado personalidad al distrito, todo en favor del amontonamiento de población, la falta de brisas de río y sin reparar en estudios de impacto ambiental desfavorables. Cambiar no es esto.

Juan M. Prats

Juanprats434@hotmail.com

En la red

Facebook

Mar del Plata: prohíben exhibir mascotas en veterinarias y tiendas

"Al fin. Era la hora ya. ¿Cuánto tiempo más querían tener encerrados a esos animalitos?" -Victoria Zembrovskaja

"¡Muy bien! Se ensucian con sus propias heces o están en vidriera donde se calcinan o congelan" - Mónica Witt

"Bien..., de a poco muy de a poco vamos tomando conciencia de que los animales no son objetos" - María Páez

