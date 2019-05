De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2019

Simple

Es simple. Estando seguro de mi inocencia ante algún delito que erróneamente se me imputare, haría lo imposible por demostrar que es así. Y lo haría por los medios más rápidos que procesalmente correspondieran. La interminable serie de escollos, de los legales y de los otros, que interponen los abogados de todos los acusados en las causas por corrupción son la manifiesta prueba de que son culpables y que les conviene por cualquier medio alargar los juicios lo máximo posible, a la espera de un cambio de gobierno o de un cataclismo que los salve de ir a la cárcel, sitio en el que a todas luces merecen estar. Es simple.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Burlas

Un ministro come una torta con la figura de Cristo mientras se ríe y le sacan fotos, en una radio de gran audiencia se burlan del papa Francisco imitando su voz mientras los locutores hacen bromas sobre sus dichos con total falta de respeto, en la Feria del Libro agreden a un periodista e interrumpen el discurso de inauguración... En muchos programas de televisión solo consiguen hacer reír si se mofan de alguien o lo ponen en ridículo, como pasa hasta en concursos de cocina. Parece que los valores que estamos intentando inculcar en los jóvenes, como el respeto y la tolerancia, fueran solo para los demás. Cómo lograremos vivir en paz y armonía si predicamos pero no damos el ejemplo.

Como católica, me siento agredida cuando se burlan del papa Francisco y no toman en serio símbolos sagrados. Lo mismo les pasa a otras religiones. La única manera de terminar con la grieta es dando el ejemplo de respetar a todos. Creo que es hora de intentarlo.

Inés García Oliver

DNI 4.728.690

Caminos rurales

Todo lo que afirma en su carta la lectora Cecilia Schang respecto del abandono de los caminos rurales en el partido de Azul es verdad. Pero hay más. El camino 006-11 une la ruta 3 con Tapalqué, que es provincial, pero de administración municipal, y por el cual se accede a Campodónico, a una legua de la Escuela 48, poco antes del camino vecinal 6-2-41, sobre el arroyo de la Chinita. En la última inundación se derrumbó una buena parte del puente. En la actualidad no puede pasar un camión, y en auto se debe hacer con mucho cuidado. Parece que están esperando algún accidente fatal para repararlo. Hoy proyectan colocar una doble fila de tubos, lo cual es una locura que durará hasta la próxima crecida del arroyo. Por otra parte, ese camino está en muy mal estado, pero el próximo, que une la ruta 3 con Ariel y su escuela y la ruta 51, está prácticamente intransitable por el notorio abandono. Lo que agrava la responsabilidad del municipio de estos casos es que la tosca se encuentra a la vera de ambos caminos. No hay que transportarla de otros lugares, sino solo extraerla y desparramarla. Una desidia mayor. Una burla absoluta a quienes pagamos con puntualidad la tasa de conservación de caminos.

Bernardino Montejano

DNI 4.304.115

Rutas sanmartinianas

El 25 de mayo se realizó en el Cabildo Histórico una reunión poco difundida, presidida por el presidente

Macri, a quien acompañaba el doctor Rodolfo Terragno, embajador argentino ante la Unesco. Fueron convocados académicos de la historia, miembros del Instituto Nacional Sanmartiniano, representantes de la cultura y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Terragno se refirió a un proyecto de alto contenido patriótico del que es impulsor: lograr que la Unesco declare patrimonio de la humanidad las rutas sanmartinianas por las que cruzó la Cordillera de los Andes el ejército al mando del general San Martín en su campaña libertadora. Terragno anunció que el proyecto fue presentado en febrero de este año ante la Unesco e inscripto en una lista preliminar de candidaturas para obtener tan preciada denominación, que se definiría en 2020. El dossier presentado está profusamente documentado, ya que la gesta liderada por San Martín tiene sobrados argumentos para sustentar su legitimidad, no solo por opiniones de argentinos, sino también de extranjeros prestigiosos que desde antaño transitaron las rutas y las dejaron plasmadas en sus escritos. No obstante lo cual la posibilidad de agregar información está abierta y el presidente Macri invitó a especialistas históricos y científicos a colaborar con lo que llamó "objetivo impostergable". Este es un gran proyecto para que conozcan y adhieran todos los argentinos, que hace a nuestra identidad y a un legítimo orgullo nacional. Es de justicia que se conozca y se difunda por la nobleza incuestionable de su causa, que es la eterna causa de la libertad del hombre. El Padre de la Patria lo merece.

Florencia Grosso

florgrosso@gmail.com

Paseo del Bajo

Como sufrido habitante del sur de la CABA festejo ruidosamente la obra del Paseo del Bajo, pues he consumido miles de horas al cruzar la Capital para desarrollar tareas profesionales o viajar por turismo al norte de la provincia o a las provincias del norte del país Tanto es así que para evitar el cruce mencionado he viajado por la ruta 6 desde La Plata para tomar la ruta 8 sumando unos 50 km al recorrido original solo para no cruzar Buenos Aires. Los gobiernos deben abocarse a solucionar los problemas de los ciudadanos. Este fue uno de ellos durante décadas. ¡Vamos que faltan muchos!

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Eclipse total de sol

Los argentinos estamos agobiados por una realidad difícil y sumidos en un sinfín de noticias y diagnósticos alarmantes. Y está pasando inadvertido un fenómeno natural, excepcional y bello, que ocurrirá el 2 de julio de 2019: un eclipse total de sol que atravesará la Argentina, desde el norte de San Juan, para terminar en el sur del Gran Buenos Aires. Hay gente que viaja a los confines de la Tierra o al medio del océano para ver un eclipse total de sol, pero ocurrirá en casa y casi nadie se dio cuenta todavía...

Luis Vergani

DNI 7.756.698

En la Red

El paro de ayer

Facebook

"Los paros nunca resolvieron nada. Solo hacen daño al país. Es lo que ustedes quieren, sindicalistas" - María Teresa Maletti

"Multimillonarios activando un paro, en supuesta defensa de trabajadores pobres" - Mario Zeta

"Total, ellos no pierden un día de salario, no pierden presentismo, no pierden nada. El trabajador que dicen 'defender' pierde todo" - Patricia Marcela

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)