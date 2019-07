De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019

Servicio cívico

A priori, y sin entrar en detalles minuciosos, me parece una buena medida crear un servicio cívico, como el militar pero sin la instrucción clásica del Ejército, aunque al estar bajo la órbita de la Gendarmería seguramente tendrá sesgos militares. No hay que tener prejuicios, muy por el contrario, el objetivo es inculcar la disciplina y el compromiso con el bien común, que se hacen imperiosos en esta sociedad desquiciada. La instrucción se haría en Campo de Mayo para todos los adolescentes de 16 a 20 años. Es menester que conozcan sus derechos, sus responsabilidades, capacidades y potencialidades, el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, encontrando en esta formación la permanente valoración de sus propias personas. Desde la abolición del servicio militar, 1.400.000 jóvenes no pasaron por las FF.AA., son los mismos "ni-ni" que hoy están en la calle. Seguramente algún trasnochado y enemigo del ordenamiento social esté en contra, pero les recuerdo que es voluntario. Y debería considerarse la posibilidad de que sea remunerado.

Roberto Rubén Sánchez

Terrorismo

El Presidente firmó un decreto para que se considere grupo terrorista a Hezbollah. Yo le preguntaría si hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ya que aquí el ingeniero Macri lleva a cuanta delegación oficial extranjera visita el país a honrar al Parque de la Memoria tuerta a quienes actuaron de la misma manera que Hezbollah.

Juan Bautista Garona

Cultura del pobrismo

Excelente artículo de Fernando Iglesias sobre la cultura del pobrismo, solo agregaría la cultura del analfabetismo, pues uno y otro se necesitan.

Carlos Raúl Caorsi

Candidatos

Es sorprendente cómo parte del periodismo, analistas y quienes opinan acerca de las opciones electorales a dirimir en breve toman a los candidatos, desde un enfoque ético y de valores, como si fueran todos iguales. Los interrogan, les reclaman opiniones, sin tener en cuenta sus antecedentes como funcionarios públicos. Como si no importasen las fechorías, pecados y deshonestidades anteriores. Seguramente ninguno de estos formadores de opinión compartiría negocios o proyectos con este tipo de candidatos. Sin embargo, a la hora de darles una oportunidad para encumbrarlos en el poder no toman en cuenta si son probos y personas de bien. Paradojas de una sociedad autodestructiva.

Jorge Arosa

La llegada a la Luna

Entre las teorías negacionistas del viaje a la Luna mencionadas por Federico Kukso en el artículo publicado el martes figura aquella que afirma que las imágenes que vimos por televisión fueron fraguadas en estudios con actores vestidos como astronautas. Curiosamente, esto es parcialmente cierto. En 1969, las principales cadenas de televisión tenían previsto algún plan de emergencia con material para poner al aire si algo fallaba en las transmisiones desde la Luna: imágenes de archivo, entrevistas con expertos y, también, dramatizaciones filmadas en estudios. En particular, durante la misión Apollo XII, el astronauta Alan Bean, piloto del módulo lunar, apuntó su cámara al Sol y la dejó fuera de servicio cuando solamente habían pasado 40 minutos de transmisión. Para reemplazar las imágenes de la caminata lunar, la cadena CBS emitió una dramatización con actores y la NBC hizo lo mismo con marionetas. Estas marionetas fueron creadas y operadas por Bil Baird, famoso marionetista norteamericano de amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. El truco funcionó tan bien que la NBC lo repitió durante la misión Apollo XIV. Seguramente, muy pocos televidentes se habrán dado cuenta de que lo que estaban viendo no eran astronautas de verdad.

Claudio H. Sánchez

Rugby amateur

Soy socio vitalicio de mi querido club, el CASI, y estoy muy orgulloso de haber jugado en sus divisiones inferiores, donde no solo se me enseñó el juego, sino también a ser mejor persona. Por eso me da mucha tristeza ver su cancha cubierta de carteles de publicidad. Hay una publicidad hasta en su gloriosa camiseta. Hoy, su hinchada grita a coro agravios al referí y los adversarios, y lo peor es que se invita a los chicos de las divisiones inferiores a formar parte de ella. Cuando el rugby era amateur, esto no ocurría.Hace unos cuantos años jugaba en el club el CASI con Hindú (no contra Hindú), el referí cobró un penal contra la raya de la tribuna a favor del CASI. Se preparó para patearlo Raúl del Molino Torres, excepcional jugador y mejor persona. Justo cuando patea se escucha un grito de la tribuna: "Viva Hindú". Por muy poco erró el penal. El referí llamó al capitán de Hindú y le indicó que le dijera a su hinchada que esto no se debía hacer. Después hizo que el penal se volviera a patear. Esta vez Raúl acertó. Nadie protestó, ni dentro ni fuera de la cancha, y el partido siguió como si nada. Me comentaron que en el tercer tiempo no hubo ningún comentario y la pasaron muy bien.

¿No habrá llegado el momento de crear la "Unión Argentina de Rugby Amateur"?

Alejandro Remigio Tomé

Arreglo de una rampa

A pesar de ser un año electoral, no logro que el gobierno de la ciudad repare la rampa de la esquina de Deán Funes y Venezuela. El año pasado informalmente le avisé a un comunero y el 12 de marzo hice el primer reclamo en el 147 (304.081/19), que reiteré en cuatro oportunidades. Según me informan en el call center, el 25 de marzo hicieron la verificación, pero aún esperamos el arreglo.

Graciela Bruno

