De los lectores: cartas & mails

Aprendizaje

Todavía no salimos del asombro, pero la realidad es que Cambiemos perdió en este ensayo electoral nacional, y estrepitosamente. Creo que el problema de la Argentina es: 1) ideología y 2) voluntad. Sin una ideología clara que se plasme en un programa serio y coherente para modificar la decadencia y crisis que vivimos, no se puede avanzar. Se necesita, además, una dosis fuerte de voluntad y convicción para llevarlo a cabo. Este gobierno falló por haber vacilado sobre la aplicación de un programa en forma contundente. El gradualismo, utilizado para no causar males mayores, termina finalmente causándolos y ha generado la resurrección de la fracción más agresiva de un partido que demostró su impericia e incompetencia.

Esperemos que haya aprendido de la historia para no repetir lo hecho.

Benjamín Torres Arguello

Respetar las fechas

Escucho con atención y mucha sorpresa cómo algunos referentes políticos y periodistas insisten con el término transición o la idea de adelantar las elecciones generales de octubre. Creo que más allá de la crisis económica, agravada por los resultados de las PASO, este es un momento crucial para afirmar el crecimiento institucional que nuestro país ha venido registrando en los últimos años. Es por eso que los distintos sectores de la sociedad no deben promover cambios de fechas que no respeten el cronograma constitucional vigente. El fiel apego a las normas hará de esta crisis una oportunidad de consolidación institucional significativa.

Fernando Chain

Un aviso

Hay golpes que a veces recibimos que no son tan malos como parecen. Por ejemplo, el que le proporciona un guardavidas a quien se estaba ahogando, arrastrado por la corriente, para que reaccione y no se entregue. Podría hasta verse como un golpe afortunado y necesario, ya que de este dependía que saliera con vida de la situación .El golpe de las PASO puede ser salvador para Macri si lo toma como un aviso y lo hace reflexionar. Si, en cambio, se dan manotazos de ahogado, de nada servirá.

Ricardo Maschwitz (h.)

No es un voto castigo

En su alocución en el CCK, Pichetto aludió al candidato Gómez Centurión y sus votantes como un sector "minoritario formado en los canales de televisión" que ha querido "castigar" con su voto al presidente Macri.Quisiera aclarar que los históricos principios morales y patrióticos de este frente político no se han formado en la TV y que sus partidarios no hemos querido "castigar" al Presidente ni a nadie, sino reforzar un conjunto de ideas basadas en la construcción y no en la agresión.

Juan Alberto Cicco

Gastos del Estado

Las causas del fracaso económico y electoral no están en el exceso de ajuste, están precisamente en lo contrario: la falta de ajuste en el gasto estatal. Ello llevó a que el Gobierno exprima al sector privado mediante subas exorbitantes de las tarifas, endeudamiento, impuesto inflacionario, vuelta de las retenciones y altísimas tasas de interés. Esto provocó devaluaciones, inflación, recesión, cierre de empresas y desempleo. El deterioro de todos los indicadores macro llevó a que no solo no vengan inversiones, sino también a una importante fuga de capitales, por la desconfianza que genera el descontrol de las cuentas públicas. Mientras tanto, el número de empleados públicos se siguió incrementando, jueces, funcionarios y legisladores siguieron con sus suculentas dietas, canonjías y otros beneficios que no guardan relación alguna con los salarios promedio. También continuaron los importantes subsidios a determinados sectores empresarios. El incremento de la pobreza generado por el desmanejo económico llevó a la necesidad de incrementar los planes sociales, realimentando el círculo vicioso en el que nos encontramos.Basta con contrastar lo ocurrido con los primeros cinco años de la convertibilidad, el ajuste del gasto público permitió en aquella oportunidad eliminar el déficit fiscal y la inflación, llovieron las inversiones y el país crecía sólidamente. Luego, el abandono de la prudencia fiscal llevó en pocos años al estallido de 2001.

La Argentina no tuvo guerras ni catástrofes climáticas, la economía mundial creció sólidamente las últimas décadas, tan solo el desmadre fiscal ocasionado por los políticos sedientos de reelección nos llevó a esta situación.

Conrado Etchebarne Bullrich

Mito o arquetipo

El 17 de agosto se conmemoró en la Argentina el aniversario del fallecimiento del general San Martín, reconocido por generaciones como el máximo héroe de LA NACION. Nuevas corrientes historiográficas cuestionan esta condición del prócer, denominándolo mito o construcción. Es la interpretación intelectualizada de un hecho incontrastable por su contundencia, que parece serles intolerable a sus cultores y debe ser racionalizado. Impiadosa y mediáticamente, buscan viviseccionar su memoria, aún viva y trascendente, y cuestionar anacrónicamente los valores que anteriores generaciones depositaron en su legado. San Martín fue un hombre lleno de virtudes evidentes. Sacrificado luchador por la libertad de los pueblos, fue austero, honesto, justo, desinteresado, enemigo de la "bulla y el fandango" de los honores. También se preocupó por la educación popular allí donde su gesta emancipadora lo llevara. Sin duda debió cometer errores, tener muchos defectos, pero se alzó sobre sus humanas flaquezas y realizó una obra tan ejemplar que merece la gloria que la humanidad siempre, en todo tiempo y lugar, ha destinado a sus hijos más ilustres.

San Martín no es un mito, es un arquetipo, y vaya si hoy los argentinos necesitamos de él.

Florencia Grosso

Feriados

En nuestro país amamos demasiado a los próceres, tal vez por eso casi nadie habla de su muerte. A San Martín hasta le hemos regalado dos días más de vida, con un "feriado" el 19 de agosto. No es necesario producir. Podemos seguir avanzando en reversa porque el mundo entero nos admira, ya que esta costumbre, como el dulce de leche, es otro invento argentino.

Jorge C. Ascar

En la red

Facebook

Un profesor encarnó a San Martín, arengó a sus alumnos y emocionó a todos

"¡Excelente profe! Felicitaciones, y ¡viva la Patria!"-Liliana Donza

"Extraordinario. Creatividad se llama" -Anita Ana

"Eso sí que es hacer 'docencia'. Muy emocionante" -Fely Hilbig

