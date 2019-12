De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019

Príncipes y sapos

Señor Presidente, la voluntad ciudadana le ha dado el honor de dirigir el destino de la república por cuatro años. No lo he votado, pero le deseo un gran gobierno. Solo espero que recuerde que hoy muchos lo adoran, cual príncipe encantado, cuando hace cuatro años era otro el venerado. Las sirenas están cantando, tenga usted la sabiduría de hacer oídos sordos a esas almas bellas y sus discursos populistas, plenos de voluntarismo, átese al mástil de la razón y condúzcanos a todos a Itaca, y siempre tenga presente que los príncipes de hoy, más temprano que tarde, son los sapos de mañana.

Luis López

DNI 16.775.602

Votos prestados

En 1958, a los 23 años, me tocó escuchar el discurso que Arturo Frondizi dio al asumir la presidencia de la república. A pesar de que yo no lo había votado, confieso que sus palabras me conmovieron y emocionaron al punto de que me afloraran algunas lágrimas. El doctor Frondizi fue elegido con los votos cedidos por Juan D. Perón, que lo hicieron ganar, pues el partido peronista estaba proscripto. Su gobierno (mientras duró) produjo resultados notables en muchas áreas, como el autoabastecimiento petrolífero, la licitación de los canales de televisión 9, 11 y 13, en la que participaron emisoras norteamericanas como la NBC en canal 9 , ABC en canal 11 y CBS en canal 13, junto con Goar Mestre, que tuvo que huir de Cuba. La amplitud de criterio de ese gran estadista que abrió el país a los capitales extranjeros que quisieran invertir en el país tuvo un final desafortunado debido al populismo progresista e izquierdista que existía en una amplia mayoría de los partidos y las Fuerzas Armadas, que lo derrocaron con el pretexto de que estaba vendiendo el país. El martes escuché el discurso de Alberto Fernández al asumir la presidencia y confieso que logró conmoverme, no al punto del doctor Frondizi, pero me pareció sensato, elocuente y certero en muchos de sus conceptos. Pero no puedo olvidarme de que fue votado con votos que le fueron prestados por Cristina Fernández de Kirchner y eso me preocupa profundamente. La coincidencia de que ambos tengan las mismas iniciales (AF) acentúa ese temor.

Ruego que Alberto Fernández pueda ejecutar buena parte de lo que prometió, para bien del país, ya que tampoco a él lo voté.

Jorge R. Gandolfo

gandy@fibertel.com.ar

"Nunca más"

Creo que habría que decodificar la expresión "nunca más", utilizada por el nuevo presidente respecto del Poder Judicial, desde la perspectiva de la independencia de poderes. En tal sentido, la Justicia argentina debería corregir serios errores de procedimiento -sobre todo en materia penal-, pero de ningún modo puede menoscabarse el trabajo de muchos jueces honestos y capaces. La Justicia ha venido funcionando -aun con esos errores y enormes dificultades presupuestarias- con menor margen de error que los otros poderes. El "nunca más" para una eficaz administración de justicia es mantener su independencia, su impermeabilidad a las presiones políticas y que sus nuevos integrantes sean elegidos con "justicia". Y que "nunca más" el sistema de elección de los jueces se preste a componendas partidarias: los magistrados que van a aplicar la Constitución en todos los casos que les toquen deben ser los más capaces y respetados por toda la ciudadanía argentina.

Gustavo Carvallo

DNI 14.201.563

Tierra arrasada

Escuchar a Martín Insaurralde aludir a que Macri ha dejado tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires es como escuchar a un golpeador que se victimiza. Pocas tierras están tan arrasadas como la de Lomas de Zamora. La decadencia es total: calles rotas, suciedad por donde se mire, plazas destrozadas, tránsito caótico, hospitales abandonados, corrupción en todos y cada uno de los puestos municipales. Le sugiero que salga de la tierra peronista por excelencia donde vive (Puerto Madero) y recorra el municipio que "gobierna" para que pueda entender lo que es la verdadera tierra arrasada.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Ruta 3

El 6 del actual me dirigí a Tandil para iniciar un descanso de fin de semana. Tomé la ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte, donde me encontré con la primera sorpresa: la ruta estaba cortada en dirección sur por la construcción de un puente, sin que existiera un aviso o se informara al respecto. De allí tuve que derivar hacia el sur en busca de otra vía para llegar a Tandil, lo cual me obligó a hacer más de 75 kilómetros adicionales. Ya de regreso, el lunes 9, me pasó algo similar, pero a la altura de Las Flores: la ruta 3 estaba clausurada en el sentido hacia Buenos Aires. Para tratar de arribar al oeste, a Ituzaingó, debí tomar la ruta 51 hasta Saladillo y de allí por la 205 rumbo a Cañuelas, con un tránsito intenso debido al desvío de gran cantidad de camiones. Demoré aproximadamente una hora y media más en llegar a destino.

No comprendo la ineptitud de quienes deberían avisar a los conductores de estos percances en las rutas del país, y que afectan a los que hacen uso de ellas y pagan a tal efecto.

Juan Manuel Lucio

DNI 4.405.543

Micros de dos pisos

Tengo una hija de 9 años y el colegio al que asiste reunió a los padres para explicar que programan un viaje a Rosario en un micro de doble piso para 2020. Dados los recientes accidentes ocurridos con unidades de ese tipo, quisiera saber si se cuenta con alguna estadística al respecto. No veo que se le dé seguimiento a la noticia del accidente y tampoco que ninguna autoridad haya hecho algo. Parece grave exponer a un menor a semejante riesgo, pero los colegios tienen vía libre en un océano de descontrol.

¿Pueden ayudarnos?

Ernesto Juan

juan502222@gmail.com

En la red

Facebook

Alberto Fernández: "Volvimos y vamos a ser mejores"

"Si van a ser mejores, por favor, asúmase como máxima autoridad y no permita que le roben espacio" - Margarita Arias

"Creo que son solo intenciones o un mero discurso conciliador" - José Antonio Papaianni

"Sería bueno que se lo dijera a su compañera de fórmula" - Olga Scalise

"Señor Presidente, nunca olvide la fábula del alacrán y la ranita, le puede servir como ejemplo" - Lidia Rojas

