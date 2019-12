De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de diciembre de 2019

Otra vez sopa

Nada cambia. Parece que vuelven muchos de los mismos que durante 12 años miraron para otro lado cuando la corrupción pasaba a su lado. Nos robaron y dejaron un país quebrado. Hoy padecemos las consecuencias de la década ganada, dejando un Estado elefantiásico. Pasamos de 2003 con 2,2 millones de empleados públicos a 3,6 millones (60% más). Qué bueno sería escuchar al nuevo presidente pidiéndoles a los diputados, senadores, gobernadores, intendentes, sindicalistas que se bajen sus sueldos o dietas un 20/25% y no seguir exprimiendo con impuestos extorsivos a los 8.000.000 de privados que sostenemos a 30 millones de personas.

Pero no, otra vez sopa. Sean más creativos, la vaca ya no tiene más leche. Lo único que van a lograr si no cambian las leyes laborales, bajan los impuestos y tenemos menos empleados públicos es que haya cada vez más desocupados, menos trabajo, cierre de empresas y nulas inversiones.

Pidámosle a la Justicia que actúe con firmeza y con todo el rigor de la ley, que no sea cómplice de los corruptos, sino implacable con ellos, del color que sean, que no se asusten por los gritos o la puesta teatral y nos ayuden a recuperar el PBI que nos robaron quienes hoy dicen ser perseguidos o presos políticos y otros escondidos en sus fueros. Qué vergüenza, tristeza y bronca. Y como si esto fuera poco, hay procesados que juran por Dios y los Santos Evangelios desempeñar el cargo con lealtad y patriotismo. ¿No será demasiado?

Que Dios lo ilumine, Presidente.

Luis Ramos

luisjramos1945@gmail.com

¿Solidaridad?

La ley recientemente votada en el Congreso excluye en el capítulo de jubilaciones a expresidentes, ministros, diputados, senadores y jueces. No parece respetar el principio de igualdad ante la ley. Más bien debería denominarse "ley de solidaridad con la plata ajena".

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Almafuerte

Tiempo después de asumir el macrismo, fueron despedidos de la administración pública no muchos "ñoquis" nombrados a última hora por el kirchnerismo y de los cuales se habían comprobado reiteradas ausencias e incumplimientos. En tales circunstancias la mediática hermana Pelloni, con gesto doloroso, protestó públicamente en el programa de Mirtha Legrand, "por la gente a la que estaban echando de los empleos públicos".

Ahora, y a muy pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, se ha empezado a cesantear masivamente a empleados designados por el anterior. Aguardamos entonces que dicha religiosa se muestre ahora igualmente preocupada por estos nuevos despidos. En consecuencia, esperamos ese gesto equitativo. ¿O será que, como dijo Almafuerte: "Espera y pide solo justicia, pero mejor no pidas nada"?

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Paquete fiscal

Cuando era chico probé con la Caja Nacional de Ahorro Postal. Se evaporó. Ya adulto, intenté con plazos fijos en pesos, que terminaron en el Plan Bonex. Luego intenté con plazos fijos en dólares, que terminaron en el corralito. Probé con aportes voluntarios a las AFJP y terminaron confiscados. Sobre estos últimos debo decir que luego de ocho años un juez decidió darme la razón, y le ordenó a la Anses devolverme los aportes. La indicación fue restituirme el monto original multiplicado por dos, cuando para compensar la inflación de esos ocho años debió haber multiplicado el monto original por más de diez veces. ¡Lentos para resolver y flojos en matemáticas los tribunales!

También probé con títulos públicos. Recientemente se desplomaron al 40% de su valor y nadie sabe ni cómo ni cuándo serán pagados.La política y la Justicia no quieren darse cuenta de que el problema son ellos. El problema de la pobreza es la falta de inversiones, el problema de la falta de inversiones es la falta de ahorro local y el problema de la falta de ahorro es la falta de una moneda. Son los políticos y los jueces los responsables de que el país no tenga moneda. Es inútil que el nuevo paquete fiscal pretenda orientar el ahorro de las personas a formas locales. No existen vehículos locales de ahorro a mediano y largo plazo. Es responsabilidad de políticos y jueces que no existan estos instrumentos, porque no existe una moneda sólida (ellos la destruyeron). En 1985, al inicio del Plan Austral, con US$1.000.000 se podían comprar 800.000 australes, que hoy son 80 pesos, que equivalen a un dólar (de los que se pueden comprar). En 34 años nos dividieron el valor de la moneda un millón de veces.

Daniel Rigou

danelrigou@yahoo.com.ar

Incidentes en la UTA

He observado con asombro los violentos incidentes entre dos sectores de la Unión Tranviaria Automotor, que culminaron con la toma del edificio de la sede gremial, el saqueo del inmueble y el destrozo de sus instalaciones. El mismo secretario general del gremio declaraba por radio que temía por su vida y manifestaba que tendría que defenderse pegando fierrazos y palazos. El incidente podría haber terminado en una masacre.

Sin juzgar cuál de los sectores en pugna cuenta con la razón, cabe preguntarse si estos señores están en condiciones psíquicas de conducir un medio de transporte público en el cual viajan diariamente cientos de miles de pasajeros. Puede que no todos los choferes de colectivos se comporten de la misma manera, pero hay un grupo que parece bien descripto en "La Candonga de los colectiveros", interpretada por Les Luthiers.

Ricardo A. Castro

DNI 7.774.089

¿Ejército popular?

Los integrantes de la promoción 96 del Colegio Militar de la Nación del Ejército Argentino, que lleva el nombre de nuestro compañero asesinado T. 1º post mortem Mario César Asúa, emboscado por 30 terroristas (Fuerzas Armadas Revolucionarias) el 29 de abril de 1971, hecho en el cual también fue herido de bala y quedó parapléjico (hasta fallecer cuatro años después) el entonces soldado Alberto H. Vacca, que integraba la comisión, repudiamos y rechazamos las declaraciones y la distinción de "Patriota del pueblo de la Patria", recibida por el teniente general Cesar Milani, exjefe del Estado Mayor del Ejército. La distinción fue otorgada por la Agrupación Oesterheld, cuyos miembros son simpatizantes de organizaciones terroristas que asolaron nuestro país. En ese acto el presentador recordó a Rodolfo Walsh, quien hizo trabajos de inteligencia para Montoneros. De tras de él había una foto del Che Guevara. Recordamos al teniente general que el Ejército Argentino no es un "ejército popular" o milicia a favor de una idea política; es una institución republicana al servicio de la nación argentina.

Enrique Oscar Dietrich

Presidente Promoción 96, Colegio Militar de la Nación, en nombre de sus integrantes

enrique.dietrich@gmail.com

Costo del aborto

Siempre pensé que las cosas gratis son carísimas. Los argentinos estamos cansados de pagar por cosas gratis. Con respecto al aborto no punible, seguro y gratuito, me gustaría saber si se ha hecho algún estudio de su costo y su eventual inclusión en una partida presupuestaria, así como su impacto en los fondos destinados al área de salud en general y en la capacidad existente en los hospitales públicos para hacerse cargo de tal prestación. Me pregunto además si no sería mejor invertir ese dinero en educación y prevención para evitar embarazos no deseados.

Por otra parte, resulta extraño que si se considera la muerte de una persona cuando deja de latir su corazón, cómo es posible que se presuma que no hay ni persona ni vida en un feto cuando su corazón late perceptiblemente aun en estado embrionario.

Sergio Coto

sergio.coto@hotmail.com

No nos discriminen

Como madre de un hijo con Asperger, creo oportuno que su caso, como el de muchos, sea conocido públicamente para ayudar a que la sociedad tome conciencia de esta enfermedad. He aquí lo escrito por él, para su publicación como carta de lector:

"Soy autista, y siempre lo seré, pero el sufrimiento que a veces tengo no viene de mi autismo en sí, sino de la ignorancia e intolerancia de algunas personas. Podemos estar, sin saberlo, con gente con autismo: un familiar, un conocido o un amigo. Todas las personas con espectro autista debemos tener, como cualquier otra persona, acceso a derechos básicos como ciudadanos. Entre ellos, la educación (yo tengo la suerte de tenerla) con conocimiento y flexibilidad, con nuestro procesamiento único de información, con comprensión por nuestra sensibilidad, para poder contar con la ayuda y el soporte adecuados. No queremos ser etiquetados o discriminados. Tenemos tanto que a ofrecer al mundo como cualquier persona".

Bautista Crotto

DNI 47.384.482

Mala educación

Con tristeza y desesperanza, veo y vivo día a día el mal uso que hacemos del espacio público. Lo interpreto como una clara manifestación de la falta del respeto por el semejante, como una falta de valorización de lo colectivo y de lo individual y una concreta expresión de "yo hago la mía". Viajo en colectivo, en subte y en tren desde que soy niño, y ahora, a mis 55 años, sigo asombrándome por actitudes que hasta no hace mucho tiempo eran impensables y por gestos que creía superados. Veo cómo escupen en el piso de los colectivos, veo las "mateadas" en el tren y cómo se arroja la yerba sucia en el piso de las formaciones, escucho hablar por teléfono celular de viva voz sin ningún reparo en la intimidad propia y en el desinterés de los demás por dicha conversación, hago silencio para que otros escuchen cumbia o reggaeton a todo volumen, batallo contra tremendas mochilas cargadas en las espaldas de pasajeros que se disgustan si les pido que las bajen.

Ejemplos hay más, y todos son indicadores de que nuestra buena educación, nuestra cultura del respeto por el buen uso del espacio público, ha cambiado y para peor.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

