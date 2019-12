De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de diciembre de 2019

También sufrimos

La nueva ley de solidaridad con los que más sufren está bien. Ahora, nunca se habla de la responsabilidad o la obligación del necesitado que recibe esa solidaridad. ¿Dónde se especifica qué tareas debe hacer para retribuir lo que la comunidad le da? Por ejemplo, dejar de hacer piquetes (que perturban a quienes cumplen con sus obligaciones) o aprender un oficio para integrarse a la sociedad como individuos productivos y no vivir de ella. El presidente Fernández habla de los que sufren. Él debe saber que los millones que trabajamos, pagamos impuestos, somos responsables de una tarea o actividad que aporta al país también sufrimos, luchamos día a día por mantener a nuestras familias con esfuerzo, sufriendo los embates de la economía y de los gobiernos. A los primeros que hay que homenajear es a aquellos que hidalgamente construyen la Argentina a pesar de todos los problemas de vivir acá.

Por favor, Fernández, solidaridad con esos ciudadanos que también sufren.

Ricardo Lerner

ricardolerner52@hotmail.com

"Matemos a los viejos"

Cuando hace unos meses leí en varios medios de comunicación que una persona destacada de la farándula había dicho la frase "matemos a los viejos", me pareció un disparate. Hoy, luego de la aprobación de la nueva ley de emergencia social, por la cual el Poder Ejecutivo, los diputados y los senadores suspendieron durante 180 días la movilidad jubilatoria, me pregunto: ¿es esto lo que habían anunciado cuando hacían campaña para ganar las elecciones? Por supuesto que no: anunciaban mejoras salariales. Pero si algo falta, días atrás recibí de mi obra social una comunicación en la que me informan que mi cuota a partir del 1º de enero del 2020 se aumentará un 40%. Este último incremento hace un total, para 2019, del 100%. Entonces es válido plantearse si hay un plan sistemático para exterminar a los viejos y si a los políticos o a los empresarios les interesa el futuro de los mayores.

¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los valores de nuestra comunidad? Cuando era un niño me enseñaban que había que respetar a los mayores porque ellos representan nuestra sabiduría. ¿Tan equivocados estábamos?

Edgardo Consolini

DNI 4.306.258

Billetes

Creo que sería una muy buena iniciativa tener billetes de 5000 pesos. Incluso se promovería algo el comercio y se facilitarían algunas transacciones. Quién compra un auto 0 km difícilmente pueda ir a la concesionaria con billetes de 100 o 500 pesos, a menos que lo haga con una valija o un cofre pirata.

En cuanto a las ilustraciones de los billetes, en 2020 se cumplen 250 años del nacimiento de Belgrano y 200 de su muerte. Es una buena razón para homenajearlo. Borges también merecería un reconocimiento.

Julio Chiappini

DNI 6.071.522

La Navidad hoy

Miro el celular y me llega un mensaje con una imagen que muestra a un niño mirando un cielo estrellado junto a su perro. El niño le pregunta: "¿Ves a Dios?", y el perrito le contesta: "No, pero lo siento".

Me quedo pensando en la Nochebuena: familia, amigos, rica comida, Papá Noel repartiendo regalos. Miro al lado del arbolito de Navidad, sobre un manto está el niñito Jesús. Es antiguo y ha pasado de generación en generación. Recuerdo cuando con mis tías armábamos el pesebre, en ese entonces no había tantos regalos.

El sentido de la Navidad no es otro que recordar y celebrar el nacimiento de ese niño, y me pregunto qué ha pasado con la sociedad para que en los últimos años ese sentido haya cambiado y lo material predomine tanto sobre lo espiritual. ¿No será esa, en parte, la razón por la cual muchas personas se angustian en esta época del año, ya que hay un vacío que las cosas materiales nunca podrán llenar?

Sigo recordando el armado del pesebre con aquellas tías, cuando el niño Jesús era el gran protagonista de la Navidad.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Noche de paz

Felicitaciones y "gracias mil" al doctor Guillermo Montenegro, flamante intendente de Mar del Plata, por permitirnos la primera "noche de paz" para la Nochebuena desde que tengo memoria. Sin cohetes, bombas de estruendo, cañitas ni fuegos artificiales que asustan y estresan a chicos autistas, mascotas y enfermos y dañan el medio ambiente, además de ser un desperdicio instantáneo de recursos para una sociedad pobre.

Leonardo Peusner

DNI 571.871

Aves rapaces

Felicitaciones por el reportaje publicado como "La historia de los lunes" y mi reconocimiento a los dos voluntarios del Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces. Dedicaron dos años y recorrieron 15.000 km para rastrear y observar las águilas que habitan en nuestro territorio. También ilustran con las "siete especies que vuelan en los cielos del país". Quisiera añadir que además de las siete mencionadas existen también el águila pescadora, águila poma y la coronada. He tenido la oportunidad de observar el águila coronada (2011) y la mora (2012) en la costa en Martínez. Recomiendo leer el reportaje a José Sarasola publicado en www.bbc.com >noticias-4828327. La "biblia" para la identificación de aves es la guía de Tito Narosky, presidente honorario de Aves Argentinas.org.ar.

Nelson Sbarbati

nelsius05@gmail.com

Bozales

Es urgente e impostergable la sanción de una norma a nivel nacional que obligue a los propietarios de perros de razas pitbull y rottweiler al uso de bozales cuando esos animales transiten por la vía pública, con severas sanciones en caso de inobservancia. El motivo de la premura obedece a la cantidad de personas muertas o heridas de consideración por el ataque de perros de esas razas. Las autoridades respectivas tienen la responsabilidad de seguir evitando males irreparables.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

En la red

Facebook

Grafiteros pintaron vagones del subte y golpearon a empleados: hay extranjeros detenidos

"Ahora vamos a tener que ser más solidarios para pagar la limpieza" - Francisco Fa

"Presos, y los hago pintar todos los vagones con los colores que corresponden. Y además trabajo comunitario pintando todos los espacios municipales que estén deteriorados"- Olga Beatriz Orquera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,Vicente López (B1638BEA)