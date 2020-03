De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de marzo de 2020

Coronavirus

Unión

El oficialismo está librando una importante batalla contra el coronavirus y tendió puentes con la oposición para lograr un esfuerzo en común en pos de superar tremenda tragedia.

No obstante, sería importante capitalizar esta unión de los argentinos para después de la contienda, logrando esfuerzos de una vez por todas, en la construcción del país que todos anhelamos.

No hay mal que por bien no venga.

Alejandro L. de Elizalde

Jueces de familia

Hoy, afectados como el mundo entero por la pandemia, los jueces de familia seguimos trabajando codo a codo con las personas en situación de mayor vulnerabilidad de la sociedad. Aquellas por las cuales levantamos su voz diariamente. No estamos dentro de un quirófano. Sin embargo, nuestro trabajo diario (aun sin la presencia del Covid-19) se asemeja a una terapia intensiva. Jueces, defensores, fiscales, funcionarios trabajadores sociales y empleados trabajamos mancomunadamente para dar una respuesta rápida y oportuna a cada una de las delicadas situaciones en las que debemos intervenir. Atendemos situaciones de extrema violencia, niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, personas que tienen alguna discapacidad, adultos mayores, personas que viven en los barrios marginales de la CABA, personas con adicciones o con padecimientos psiquiátricos a quienes debemos dar una respuesta inmediata. Situaciones que no admiten demoras. Tanto en los hospitales, hogares, geriátricos, institutos de salud mental como en el Tribunal.Resolvemos en el día gravísimas situaciones de aquellas personas que atraviesan momentos críticos. Con escasos o nulos recursos pero con inmenso compromiso. Hoy asumimos la tarea de continuar trabajando en el mismo sentido, intensificando aún más la labor pese a la pandemia. No tenemos barbijos, tampoco alcohol en gel ni protección alguna. Pero tenemos el inmenso compromiso de una gran pasión por lo que hacemos. Y allí pondremos el máximo esfuerzo.

Es hora de que nuestra labor se visibilice. Que la sociedad conozca lo que hacemos. Que nuestro trabajo se desarrolla sin horario, incluso los fines de semana, sin estar obligados a ello. Ese trabajo que también realizan en los distintos fueros miles de jueces, defensores, fiscales y funcionarios a lo largo y ancho de nuestra querida Patria, cumpliendo con el deber de "afianzar la Justicia" con espíritu de servicio, humildad y en silencio.

Agustina Díaz Cordero

Juez nacional de Familia Nº 23

Suspensión del fútbol

El fin de semana pasado trajo un escenario de contramarchas en las decisiones de funcionarios y dirigentes del fútbol acerca de la suspensión del fútbol profesional. Que se haría a puertas cerradas, que se abriría el codificado para que todos tuvieran acceso y finalmente la decisión de la AFA de suspender todo cuando había mar de fondo e incluso algunos clubes decidían no jugar.Mientras tanto, los oía a Diego Maradona y a Julio Falcioni comentar sobre la pandemia y el fútbol, usando su sabiduría y sentido común, proponiendo no empezar el nuevo campeonato, porque no hacía falta. A esa altura, se habían suspendido las eliminatorias mundialistas, seguramente también se suspendería la Copa América, y los hacían presentarse a jugar la primera fecha como si no existieran riesgos. A los de su edad les recomendaban que se aislaran voluntariamente, que se cuidaran. Muy atendible, por ejemplo, viniendo de Falcioni, con sus 63 años, diabetes y recién recuperado de un tratamiento contra el cáncer. Y pensaba qué autoridad moral podían haber tenido los Tapia y los Tinelli para decidir anteponer vaya a saber uno qué intereses por sobre la salud de los jugadores, técnicos, colaboradores, empleados de los clubes, sus padres, hermanos e hijos, que segura y obedientemente cumplieron la recomendación de "quedarse en casa". Quizás no cuentan, porque, teóricamente, todos ellos son de muy bajo riesgo y hay que entretener a la gente en época de pandemia.

Por suerte Dios es argentino. Y el Papa también.

Jorge Eduardo Gómez Carrillo

Ausencias

Considero que la vicepresidenta, quien se considera líder de la defensa de los derechos humanos, debe dar el ejemplo a sus millones de seguidores en esta crisis por el coronavirus. Y no lo hace ni lo hizo nunca. ¿Dónde estaba cuando pasó lo de Cromañón, lo de la estación Once y tantas otras tragedias? Lejos y en silencio. Y ahora, cuando el país está en vilo por esta pandemia mundial, en lugar de ponerse en la primera línea de combate, solo se apura a presidir la sesión del Senado para aprobar la ley de jubilación para jueces y diplomáticos y nuevamente se va, como lo ha hecho siempre ante casos graves que afectan a la población.

Alberto Cukier

Egoísmo

El lunes por la tarde me atreví a salir a correr. Cuando llegué a la avenida de la Unidad Nacional, en Acassuso, me llevé la sorpresa de ver gente, mucha gente, que iba y venía, madres con niños en bicicleta, bebés en cochecitos, gente mayor, personas haciendo picnic y tomando mate. Habría jurado que ninguno estaba al tanto de que hay una pandemia, ante la cual todos tenemos una responsabilidad enorme. Se nos ha pedido que nos quedemos en casa, se han suspendido escuelas, universidades, trabajos. ¿Para qué? Para evitar la propagación del virus que tanto mal está causando a nivel mundial y que para algunos significa la muerte. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Cuando explote todo? No es justo que cada uno haga lo que quiera. No ahora, no acá. Esta cuarentena va a funcionar en la medida en que nos tomemos el tema con la seriedad necesaria. ¡Dejemos de ser tan egoístas!

Bernardita de las Carreras

