De los lectores: cartas & mails

Coronavirus

Vuelos

No estoy seguro de entender por qué las aerolíneas extranjeras están impedidas de repatriar residentes argentinos, tarea que, en cambio, si puede hacer Aerolíneas Argentinas. Todas las empresas aéreas argentinas y extranjeras deberían: 1) cumplir el protocolo de desinfección contra el coronavirus que establezca el gobierno argentino, como requisito sine qua non para operar en aeropuertos argentinos; 2) abstenerse de transportar personas que no demuestren su residencia en la Argentina. Con la demostración del cumplimiento estricto de ambas condiciones, todas las aerolineas deberían ser colocadas en pie de igualdad. De no procederse de esa manera, se violan contratos de transporte libremente pactados al amparo de las propias leyes argentinas y se ocasiona un severo perjuicio económico a compradores de pasajes de buena fe que, de una manera u otra, se ven obligados a reprogramar por otras vías su regreso a nuestro país.

Jorge Santiago Nell

DNI 4.153.131

Educación a distancia

He leído el artículo del miembro de la Academia Nacional de Educación Alberto C. Taquini (h.), que presenta el desafío de la educación a distancia. Comparto con él la visión de una resistencia al cambio de todos los sectores del sistema educativo, que tiene múltiples causas. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que enfatiza en la búsqueda de la eficiencia en el aprendizaje en la transformación de los métodos de instrucción, como si estos por sí mismos nos permitieran formar personas y ciudadanos. En mi experiencia como docente, concurrir a las aulas me permitió tomar un contacto directo con los alumnos y en distintos diálogos, más allá de las clases, pude ayudarlos o simplemente escucharlos en sus problemas personales y existenciales. El desafío es la educación en valores, no solo sus métodos.

María Eugenia Santiago

maeugenia_santiago@hotmail.com

Buque hospital

La Armada de los EE.UU. está enviando el buque hospital Comfort, que posee facilidades para más de mil pacientes, a Nueva York, donde se ha desatado un brote tremendo de coronavirus.

Tal vez aquí podría adaptarse algún buque de nuestra Armada o alquilar alguno de los cruceros turísticos, que hoy estarán ociosos por la pandemia y proveerlo de los medios técnicos necesarios para utilizarlo como buque hospital. Al tener a los enfermos en un medio confortable y aislado, probablemente se reduciría la posibilidad de contagio al resto de la comunidad.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Prisión domiciliaria

El presidente Alberto Fernández fue claro cuando dijo: "A las personas mayores les vamos a pedir que se queden en sus casas". Los presos de mayor edad (mayores de 70 y la mayoría sin condena) son los presos mal llamados "lesa". ¿Qué espera la "Justicia" para darles la prisión domiciliaria?

María Guadalupe Jones

guadaj@hotmail.com

Desconectados

Hace nueve años vivimos en la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar. Desde que nos mudamos pedimos a Telecom línea de teléfono con internet. Nunca hicieron instalación porque dicen que no hay lugar en la caja. Desde entonces, dos o tres veces por año solicitamos el servicio y siempre con respuesta negativa. Hoy, con esta emergencia sanitaria, me veo obligada a quedarme a trabajar en casa ya que tengo que cuidar a mis hijos de 10 y 14 años. Ellos también están recibiendo tarea por mail, cuadernillos que hay que descargar, videos educativos para ver. Lo que hace que la red de datos de los celulares no alcance. Fibertel pasa por la esquina, Telecentro a tres cuadras, Telecom y Arnet proveen a mis vecinos de enfrente y nosotros sin servicio de ninguna empresa. Necesitamos trabajar; el país necesita que trabajemos. Ojalá que alguna de esas empresas nos escuche.

Karina Onorato

karinaonorato@yahoo.com

La red

Facebook

Coronavirus: el misterio de la baja cifra de muertos en Alemania

"Y es que ellos son conscientes de que el populismo es más peligroso que el coronavirus" - Ariel Pereyra

"Tendrá un muy buen sistema sanitario y ciudadanos responsables que cuidando al otro se cuidan ellos mismos" - Gustavo Sánchez

