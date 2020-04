De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de abril de 2020

La pandemia de coronavirus

Legisladores

Otra vez sale el tema del sueldo de los congresistas y de los funcionarios de gobierno. Pero sigue mal encarado. No hay problema en que un senador, un diputado o un juez cobren un buen sueldo, ya que se espera de ellos una contrapartida acorde, aunque es cierto que muchos no están a la altura. Lo verdaderamente criticable es la cantidad de funcionarios y legisladores que hay. Deberíamos reducir drásticamente el número de miembros de ambas cámaras, muchísimos de los cuales no cumplen ninguna función razonable para los distritos en los que han sido elegidos. Han sido incluidos a dedo en las listas sábana y no les importa nada el votante. A todo esto se suma la cantidad de asesores, choferes, autos, secretarios, etcétera. Creo que ahí está el verdadero ahorro. Esto debe hacerse seguramente con una reforma en la cual deben votar los propios interesados, por lo cual se presenta como una misión imposible.

¿No será hora de empezar a usar la herramienta del referéndum vinculante?

Mario Pierucci

mariopierucci@gmail.com

Pandemia económica

Concuerdo con la carta titulada "Sin hogar", más aún, el "quedate en casa" es para aquellos que la tienen, y si continúan cerrando comercios, un privilegio aún mayor en el futuro. Considero importantísimo tomar medidas preventivas para evitar los contagios del nuevo coronavirus, pero dichas medidas tendrían tal vez que ir en consonancia con la actividad económica o, al menos, no tan en contra. Muchos monotributistas y pymes se vieron forzados a suspender sus actividades y si bien es cierto que sus actividades no son de primera necesidad, el país sí los necesita (ellos también pagan impuestos). Me refiero a actividades ejercidas por profesionales, ya sean maestros particulares, peluqueros, fleteros, kinesiólogos, entre muchísimas otras. Y son actividades que, tomando las precauciones necesarias, no tendrían por qué ser un riesgo de contagio.

Es necesario evitar el contagio del Covid-19, pero también la pandemia de la crisis económica.

Patricia Ortemberg

patriciaortemberg@yahoo.com.ar

Desconocimiento

Volví de viaje y empecé con síntomas de gripe, sin fiebre. Me despierto un día habiendo perdido el olfato por completo. Y ya había escuchado de este síntoma en varios conocidos... OSDE (Urgencias) me ofreció una videoconsulta con un médico. Este sugirió que llamara al 0800 de la provincia de Córdoba. Llamé, y me dijeron que mi obra social tenía que hacerse cargo. Volví a mi prepaga, me ofrecieron mandar un médico a casa. A los 20 minutos me llamaron para avisar que no hacían visitas a domicilios en los que pudiera haber una sospecha de coronavirus en mi zona. Volví al 0800: "Vaya a ver a un médico que atienda por su obra social". Ya llevaba 4 horas de llamadas telefónicas y ningún protocolo servía para nada. Salí rumbo a una clínica, donde me esperaba un médico de confianza para hacerme el test. Me frenó la policía. Al explicar por qué salí de casa, activaron un protocolo coronavirus y me trataron casi como una delincuente. Desde el auto llamé al 0800 provincial: se lavaron las manos. "Señora, va a venir una ambulancia, le van a hacer el test y en 15 minutos va a tener el resultado". Pasaron tres cuartos de hora y llegó la ambulancia (Ecco), termómetro a la axila, dio 36°. "Vaya a su casa y quédese ahí por 14 días".

Nadie sabe lo que hay que hacer (lo que se conoce como protocolo). Muchos de los que tendrían que cuidarnos entran en pánico, dan indicaciones opuestas y se contradicen (empresas de medicina prepaga, Ministerio de Salud provincial, policía provincial, servicio de ambulancia de la autopista). ¿Qué va a pasar cuando miles de personas necesiten atención en el mismo momento? No hay coordinación, se malgastan los pocos recursos que tenemos. Es verdaderamente preocupante.

Candelaria Escuti

DNI 32.492.504

Apertura

No somos mayoría, pero cada día somos más los que solicitamos que la economía debe abrirse de a poco. El triste espectáculo de nuestros ancianos y discapacitados haciendo fila durante horas para que los atiendan en los bancos y cobrar sus miserables pesos dio vergüenza. Y eso sucederá si no toman medidas urgentes. Las estaciones de servicio bajaron las ventas de combustible en un 90 por ciento. ¿Cómo harán para pagar a sus empleados? ¿Cómo harán las pymes para pagar si no facturan, y los comercios para no despedir con los locales cerrados? "Estamos a favor de la vida" es una linda frase, pero hay que evitar que una parte de la población pueda caer en la desesperación.

Ricardo Pinhas Slelatt

pinhasricardo@yahoo.com

Reciclado

En estos tiempos de coronavirus y de nuevos "ecologistas" vuelvo a pensar en el tema de los cartoneros, esa labor muchas veces denostada y tan necesaria. Creo que es necesario aprovechar esta crisis sanitaria y la económica que vendrá (sí o sí). Aunque no lo parezca la Argentina tiene allí una fuerza laboral que debería ser revalorizada, organizada y utilizada. ¿Por qué? Porque ellos saben qué sirve y qué no, necesitan hacer esa actividad porque no tienen otra. Miles de familias viven y comen de lo que se tira; ellos les ahorran a los municipios una fortuna en gastos de recolección y sobre todo de disposición, y evitan la tan denostada contaminación marina. Es por eso que sugiero a los municipios del conurbano y a la CABA que reglamenten la actividad creando un registro de estas personas, otorgándoles inmediatamente un permiso para transitar y trabajar (con necesarias y estrictas condiciones de higiene). Y sobre todo organizar y de ser necesario subsidiar el precio de los elementos que estén devaluados y no les conviene seleccionar. Los municipios deberían ser los únicos compradores de todo lo reciclable (plásticos, vidrios, trapos, papel, cartón, metales y electrónica). Y que luego lo revendan a las empresas capaces de transformarlos nuevamente en elementos útiles o materias primas.Para ello, y dado que el transporte es un impedimento importante para esta gente, diseñar una red de camiones instalados estratégicamente y cerca de los lugares de recolección, y que se lleve lo recogido a depósitos que reemplacen a los lejanos compradores, que obviamente y por razones de mercado compran solo lo que les es negocio. Ojalá esto sirva de idea general.

Ulises Sidlik

Ulises00@gmail.com

Anomia argentina

Si bien nunca se debe generalizar, si mezclamos a todos los ciudadanos (incluidas autoridades, dirigencia, etcétera) y tomamos una muestra el resultado es pobrismo. La gente no acata las leyes, hace lo que quiere y las autoridades no controlan ni las hacen cumplir, como cualquier país civilizado. La Justicia es tardía y actúa de acuerdo con la política de turno, y la policía, brazo armado de la Justicia, no se comporta como debería por temor a que la acusen de represiva con la falacia de los "derechos humanos". A los hechos me remito: el entrenador deportivo de Vicente López que al principio de la cuarentena no cumplió con ella (falta total de consideración al prójimo) y además agrede sin consideración alguna a un vigilador de su edificio que le indicaba lo que debía hacer. Ante estos hechos se deben pagar las consecuencias en forma rápida, como también en el caso de los jóvenes agresores de Villa Gesell. Ocurrió en enero, y se sigue dando vueltas.

Miremos, por ejemplo, a Estados Unidos. Allí, a un reconocido productor de cine, millonario, le aplicaron 23 años de cárcel por abuso de mujeres, a pesar de ser un anciano, y a un financista, cárcel de por vida por haber estafado. Aquí tenemos el 2x1, el buen comportamiento, los corruptos que arruinaron el país libres, las condenas que llaman perpetuas no son perpetuas. Todo esto por no cumplir y hacer cumplir las leyes. La anomia que marca la decadencia de mi querida Patria.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

Roberto Alemann

En el artículo de Juan Carlos de Pablo sobre el reciente fallecimiento del señor Roberto T. Alemann afirma: "Simplemente un grande ". Eso lo dice todo. Y sé que el elogio es certero porque lo comprobé en persona.

Corría 1967 y siendo yo un joven estudiante de abogacía de la Facultad de Derecho de la UBA tuve el inmenso privilegio de ser uno de sus alumnos en la materia Política Económica. Cuando nos enseñaba los rudimentos de cómo se preparan los presupuestos públicos, Alemann invitó a algunos de sus alumnos que nos habíamos mostrado algo interesados en el tema a ir con él a La Plata. Lo acompañamos a la oficina correspondiente del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires -con cuyo funcionario titular de por entonces seguramente lo vinculaba alguna relación profesional- para que viéramos y comprobáramos in situ (¿hay mejor método docente?) de qué se trataba la cuestión. Él era ya una personalidad brillante de la política liberal y yo, nada más que un joven ideologizado que por supuesto descontaba que la mejor política económica era "combatir al capital". Sin embargo, y aunque lleno de sospechas, fui uno de los que aceptamos el convite. Nos llevó a todos en su automóvil particular y luego de la inesperada visita pedagógica, extraordinaria y absolutamente inusual, nos invitó a almorzar. Por entonces, Alemann ya había sido ministro de Economía de Frondizi y embajador argentino en Washington. Nosotros, nada más que ignotos estudiantes de abogacía de una universidad pública. Solo un grande lo hace.

Gerardo Oscar Brandt

DNI 7.775.225

En la red

Coronavirus: qué esconde la "sopa de murciélago" a la que culpan por la pandemia

Facebook

"Yo vi en el documental de National Geographic que dice que fue no por la sopa, sino por la suciedad del mercado" - Carla Lila Adaro

"Pero sea mucho o poco, la cosa es que comen" - Joe Alfau

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

ADEMÁS