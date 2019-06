De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2019

Carta de la semana

Que sea la semilla

Que Macri y Pichetto conformen una fórmula presidencial debe representar, para los que deseamos un país mejor, un punto de partida para seguir sumando a otros dirigentes políticos, para agrandar de a poco la gran mesa nacional de los acuerdos, vacía desde siempre. Y en estos acuerdos todos tendrán que ceder -seguramente a regañadientes- posiciones. Renunciando a la imposición como vía para resolver conflictos y entendiendo que la oposición forma parte también del poder y que los problemas que afectan el interés nacional exigen la participación de todos. No puede volver un populismo infectado de corrupción, soberbia y mentira a sentarse en la mesa del poder afirmando ser el dueño de la verdad y de la historia de todos los argentinos.

Conviene recordar aquí el caso de España: el siglo pasado vivió una guerra civil, con cientos de miles de muertos y desaparecidos, familias, vecinos, pueblos que se mataban entre sí. Y luego, 40 años de dictadura del general Franco. El gobierno que le siguió encontró un país con una grieta social enorme, más de 40% de inflación, manifestaciones en la calle por falta de trabajo y un electorado fragmentado. Algunas coincidencias con nosotros, ¿verdad? La dirigencia de todas las vertientes políticas advirtió entonces que sin el compromiso de un acuerdo nacional no había solución posible. El Pacto de la Moncloa fue hijo de la necesidad. Pues bien, ahora nos toca a los argentinos hacerlo. Es un punto clave de nuestra historia. Todos sin excepción necesitamos un país mejor, con mejor educación, mejor justicia, mejores posibilidades de inversión y trabajo. No se puede entender la democracia argentina en el futuro sin un pacto político. Macri y Pichetto pueden ser la semilla. Así que, estimada clase política, por una vez en la historia, déjense de embromar, reúnanse, dejen de lado sus promesas y sus afiches. Hagan algo de verdad por el país.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Mercados

El candidato presidencial Alberto Fernández acaba de revelar su visión: "La euforia de los mercados es la tristeza de los pueblos". Pasados 70 años siguen "combatiendo al capital". Lamentable.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Opción

El 12 de este mes se cerraron los acuerdos que derivaron en alianzas electorales de cara a octubre. De aquí hasta el 22 de junio se definirán las candidaturas y a partir de allí comenzará la carrera electoral. Mientras tanto, desde distintos ámbitos se han formulado opiniones -a modo de advertencia- respecto de una posible ofensiva, después de las elecciones y desde lo más alto del poder, contra el Poder Judicial. Unos, lisa y llanamente, piden directamente su eliminación, bajo el manto de "un nuevo contrato social" (que prescindiría de este poder, sustituyéndolo por un "servicio judicial o sistema de justicia"). Otros pretenden revisar todas las causas en curso, que ellos llaman "persecuciones judiciales a presos políticos".

Frente a este escenario y antes de evaluar las propuestas de los siete frentes electorales, los ciudadanos deberíamos tener muy en claro quiénes vamos "con la República" y cuáles van "por la República".

Juan José de Guzmán

jjdeguz@gmail.com

Paradas en Belgrano

Hace pocos días se inauguró la magnífica obra del viaducto Mitre, pero lamentablemente se ha incurrido en un serio error con las paradas de los colectivos frente a la nueva estación Belgrano C. Por razones incomprensibles, el GCBA dispuso que en las paradas terminales de las líneas 44, 65, 113, 15 y 114 está prohibido el descenso de los pasajeros frente a la estación, solamente es permitido el ascenso, obligando a los pasajeros a tener que caminar casi dos cuadras para poder acceder a ella. Los más afectados son los pasajeros de las líneas 63 y 113, quienes deben descender en la esquina de Tres de Febrero y Juramento y caminar dos cuadras por la vereda en pendiente de la plaza y tener que cruzar el intenso tráfico de la avenida Vértiz para poder finalmente acceder a la estación. Serio y peligroso inconveniente para las personas mayores, con problemas de movilidad y para todos los días de lluvia. Es penoso que, con una obra fantástica realizada, el gobierno la opaque con las protestas y las discusiones de los pasajeros con los choferes cada vez que los obligan a descender tan lejos. Además, se decidió modificar el histórico recorrido de la línea 113 por la calle Echeverría, desde Crámer hasta Barrancas de Belgrano. Ahora debe desviar por Cabildo o Vuelta de Obligado, según se le ocurra al chofer, de acuerdo con el tráfico que haya por Cabildo. Se dice que un grupo de vecinos que viven en la calle Echeverría, entre Cabildo y Barrancas, pidió el cambio porque les "molestaba" el ruido de los colectivos, cuando esa línea circulaba por Echeverría desde hacía muchísimos años. Es inadmisible que el GCBA dé lugar a semejante reclamo, que establece un peligroso precedente. Con ese criterio se deberán aceptar reclamos de cambios de recorrido de colectivos de otros vecinos a quienes también les puede molestar que pasen frente a sus casas.

Guido Franz

guifra97@hotmail.com.ar

Aclaración

Durante casi 22 años fui sacerdote párroco de tres parroquias de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En 1993 conocí la Renovación Carismática Católica y años después recibí un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, empecé a ejercer el ministerio sacerdotal de liberación y sanidad, llegando a congregar a más de 15.000 personas por mes. Lamentablemente, mi popularidad y sobre todo el gran número de testimonios de sanaciones milagrosas hicieron que el obispo de San Luis, monseñor Jorge Luis Lona, se llenara de envidia y odio hacia mi persona. Durante semanas, meses y años me hostigó y maltrató verbalmente y con sanciones. Por este motivo, a fines de 2007 emigré de San Luis a Misiones. En febrero de 2009, el obispo de Puerto Iguazú me expulsó de su diócesis basándose en falsas denuncias en contra de la moral. A partir de 2009, el obispo Lona organizó en Córdoba un juicio canónico en mi contra. Dicho juicio se basó en puras mentiras, dejando de lado el testimonio verdadero de cientos de fieles que no fueron recibidos. En 2012, el juicio canónico, estando limpio en la Justicia Civil (que había ya realizado una severa investigación, dejando en claro mi inocencia), me condenó a la pena máxima.

Por gracia de Dios, el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de la Venerable Orden de San Andrés me recibió en la Iglesia a mediados de 2012 y fui consagrado obispo. Hace tres años contraje matrimonio. A los 56 años soy papá de una niña de dos años. Le doy gracias a Dios porque me dio las fuerzas para seguir adelante a pesar de las calumnias y persecuciones de la Iglesia Católica Romana.

Monseñor Miguel Ángel Santurio

Obispo Eparca de la Eparquía Católica Ortodoxa de Los Sagrados Corazones de La Venerable Orden de San Andrés de la República Argentina

Endometriosis

A raíz del artículo sobre endometriosis del 13 del actual, quisiera comentarles que yo no soy la del final feliz. Tuve endometriosis grave, final, definitiva. Pienso y escribo sobre lo que mi cuerpo y mi historia significan. Años de dolor, frustración e intentos. Encontré excelentes profesionales en interminables consultas, tratamientos y operaciones. Fui la paciente que no lo logré, fui la mujer que durante años albergó esperanzas, haciendo que lo anormal pareciera normal. Vida cotidiana alterada, mentiras al faltar al trabajo por dolor o hemorragias y hasta vacaciones programadas en fechas "correctas". Todo eso es historia para la mujer de casi 55 años y sin hijos que soy. Rearmo pedazos, seco lágrimas y actualmente encaro la batalla contra la ignorancia y la indiferencia. Estudié los más de 20 proyectos presentados en el Congreso. Algunos muy tímidos, proponen solo campañas de concientización. Otros más completos, garantizan el acceso a la detección, diagnóstico, tratamientos médicos o quirúrgicos, así como a las terapias de apoyo necesarias para el manejo integral de la endometriosis. También declaran a la endometriosis dentro de la categoría de enfermedades crónicas, con cobertura integral de todas las prácticas diagnósticas y terapéuticas, la mitigación del dolor y la calidad de vida de las pacientes afectadas, incorporándola dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Me alegro y apoyo los proyectos presentados y espero, pensando que por ahora la Argentina es un país en el que es más fácil que el Senado instruya el 12 de junio de cada año como el Día del Arquero, que se pongan de acuerdo en una ley que ayudaría a miles de mujeres a tener un final feliz.

Liliana Clement

DNI 17.331.933

Correo Argentino

En febrero del corriente año despaché a través del servicio internacional de seguimiento del Correo Argentino una carta a Alemania, que aparentemente nunca llegó a destino. Diversos pedidos de información no dieron ningún resultado, incluido un reclamo por escrito realizado por medio de un formulario suministrado por el propio Correo Argentino y cuyo resultado me sería comunicado nada menos que a través de un telegrama. Ha transcurrido casi un mes de presentado el reclamo formal y un total de 106 días de haberse despachado la carta certificada en cuestión, y sigo a la espera del dichoso telegrama o de cualquier otro tipo de información o solución. ¿Tal vez sería útil conocer la opinión de otros lectores?

Santiago W. Fuchs

DNI 94.001.163

