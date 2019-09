De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2019

Poder Judicial

Tras varios días de deliberación, el 24 del actual la Corte Suprema del Reino Unido consideró, por decisión unánime de sus 11 miembros, ilegítima, nula y sin efectos la decisión del primer ministro Boris Johnson de solicitarle a la reina Isabel II suspender las actividades del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre, iniciativa interpretada tanto por la oposición como por distinguidos integrantes del oficialista Partido Conservador como una maniobra del primer ministro para silenciar a los parlamentarios que se oponen a su intención de abandonar la Unión Europea sin un acuerdo previo. En palabras de la presidenta de la Corte Suprema británica, Brenda Hale (74 años), "la decisión de aconsejar a Su Majestad de suspender el Parlamento fue ilegal porque tenía la intención de prevenir la capacidad de este de realizar sus funciones constitucionales sin una justificación razonable".

Es mi deseo (y mi demanda) que nuestro Poder Judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular, se manifiesten siempre igualmente asertivos y contundentes en la defensa de las funciones constitucionales de los tres poderes de nuestra querida República y también de sus ciudadanos.

Laura Couto

DNI 11.499.714

El grito de Greta

Que una adolescente brille y nos ponga en evidencia parece ser intolerable para algunos. Greta Thunberg, una jovencita que enarbola la causa del ambiente y el cambio climático, llena de energía y pasión, capaz de emocionarnos hasta la médula, está ocupando espacios deseados por muchos. Así, se torna blanco de ataques y destinataria del odio de quienes no tienen argumento. Odiadores profesionales, seres envidiosos, etiquetadores seriales que buscan en un pseudodiagnóstico justificar sus prejuicios y frustraciones.

Contrariamente a lo que se ha dicho, los adultos que la atacan en las redes sociales no le están haciendo bullying a Greta. El bullying es otra cosa: la agresión sostenida en el tiempo entre pares en edad escolar. Tampoco la descalifican por tener síndrome de Asperger. En realidad, estas personas la agreden por sus propias emociones, envidias y miserias. Y porque las redes brindan esa posibilidad. Qué triste resulta leer cómo adultos frustrados tratan de humillar a una adolescente resuelta y capaz. Las personas con síndrome de Asperger presentan algunas características comunes muy claras: intereses restringidos, pasiones definidas, un fabuloso sentido de justicia, dificultad en entender las emociones de los otros y una absoluta transparencia. Quienes tienen esta condición no saben mentir y, por eso, no son hipócritas y suelen resultar "políticamente incorrectos". Eso les duele a quienes buscan mantener las cosas como están. La sinceridad molesta a quienes no quieren perder privilegios. Luego de atacar a Greta, van por sus padres. Esto no es algo nuevo, sino que se trata de una práctica habitual: se critica a los chicos como si todo lo que son hubiera sido generado por sus progenitores. De esta manera, los agresores niegan la esencia de Greta, la descalifican nuevamente, la presentan como un títere. Como si se pudieran fabricar la pasión y el saber.

Es hora de que escuchemos respetuosamente a los adolescentes. Aunque lo que digan nos avergüence de nosotros mismos.

María Zysman

Directora de Libres de Bullying

DNI 14.526.391

Fondos para piquetes

La ciudad de Buenos Aires y los habitantes que intentan transitarla diariamente son secuestrados cuando se les impide trasladarse libremente para concurrir a sus lugares de trabajo o regresar a sus hogares. Este secuestro lo realizan personas -no tan desconocidas- que organizan movilizaciones para esos fines. Por definición, la expresión "movilización" implica "poner en actividad o movimiento o incorporar tropas u otros elementos a una campaña militar o de otro tipo". Es decir, estas concentraciones no son voluntarias, sino organizadas por un mando superior que tiene a su cargo la logística y su implementación, e implica para el movilizado la obligación de asistencia. No se conocen las consecuencias en caso de rebeldía, pero no son difíciles de imaginar. Esto nos lleva a una pregunta lógica: ¿quién paga todo esto, de dónde salen los fondos? Va de suyo que estas movilizaciones tienen un elevado costo. Transporte, viáticos, alimentos, etc. La prensa debería poner el foco en este tema y aclarar este enigma. Para la sociedad sería muy importante saberlo.

Por otra parte, los movilizados deberían reclamar que el dinero que se gasta en todo esto les sea distribuido a ellos directamente y que no tengan la obligación de concurrir y que la asistencia sea voluntaria y sin retribución.

Mario J. Pochat

DNI 4.297.536

Ladrillos

Con respecto a la nota en la que la candidata a gobernadora de Mendoza Anabel Fernández Sagasti incluyó los ladrillos como minerales y la justificación de esa inclusión citando una resolución de la Secretaría de Minería de 2004 que los califica de "producto obtenido a partir de minerales", debo decir que todo lo que tenemos y usamos está hecho a partir de minerales. Por ejemplo, la casa, el auto, la energía eléctrica, el plato, la copa y la olla son "productos hechos a partir de minerales", pero no son minerales en sí mismos. No existen las minas de ladrillos ni las de copas ni las de ollas. En lugar de buscar justificaciones, ¿no sería mas fácil decir: "Perdón, me equivoqué"?

Eddy Lava

Geólogo

DNI 6.297.713

Ecobici

Hace ya más de cuatro años que utilizo la bici como un medio de transporte económico, ecológico y saludable. Felicito y agradezco al gobierno de la ciudad por la iniciativa de poner en vigor el sistema de Ecobici, permitiendo a todo ciudadano y turista trasladarse gratuitamente. Pero esto es un adelanto si el sistema funciona correctamente. Hace más de un mes bajé la aplicación para utilizar las bicis en casos en los que me es imposible usar la mía, pero aún no lo he logrado. Hace unos días quise ir desde Libertador y Callao hasta Anchorena y Paraguay. Pasé por cinco estaciones Ecobici y en ninguna logré retirar una. El sistema marca erróneamente, por ende en donde me decía que no había bicis encontraba cinco o seis, pero no las podía habilitar, y en la que me marcaba que sí, llegaba y no había ninguna. Esto me viene ocurriendo desde hace más de un mes. De esta manera, el sistema de Ecobici ¿es un adelanto?

María Constanza Ure

DNI 16.938.279

Libertad

Siento que la libertad está en peligro. No puede decirse que el país de los últimos tres años y medio no gozó de ella plenamente. Funcionó así porque se respetó a la República, a sus instituciones y al ciudadano. Los doce años del kirchnerismo mostraron la peor cara del populismo autoritario, en los que ese preciado bien constitucional fue arrasado. Este es otro país. Con problemas, sí, pero uno donde no se confunde Estado con gobierno, vicio que caracteriza a los populismos de toda laya. Es la libertad que nos merecemos conservar. Está en nosotros que así sea. Ya no hay margen ni excusa para el error.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Magos, no mágicos

En LA NACION Revista del 19 de agosto de 2018 atrajo mi atención una cita de Leonard Cohen: "No sean magos, sean mágicos". Desde entonces me acompaña en mi escritorio. Sigo admirándola cada día y necesito leerla porque me estimula, gracias a la precisión en una convocatoria tan lograda, motivadora y certera. Trasciende el mero juego de palabras y se transfigura en emblema breve que perdura sin agotar todas las posibilidades derivadas de su comprensión. De esta manera, con ilustración de Pablo Bernasconi, se celebraba el Día de la Niñez.

Graciela Susana Puente

DNI 4.679.442

Veredas rotas

Hace varios años, una cuadrilla del gobierno de la ciudad rompió la vereda y el cordón de mi casa (calle Treinta y Tres Orientales casi Salcedo, barrio de Boedo), para cortar un árbol muy añoso, que no provocaba ningún inconveniente. Realicé los reclamos correspondientes, que fueron aceptados. El gobierno porteño entendió que era su responsabilidad y aprobó la reposición de la vereda y del cordón. Esto ocurrió el 22 de marzo de 2016. Continuamos esperando que se haga efectiva. Mientras tanto, seguimos viendo las cuadrillas renovando veredas en nuestra cuadra y en la de enfrente; aun aquellas que fueron renovadas hace pocos meses. Si insisto en reclamar, el mismo sistema web lo impide, ya que se agotaron las instancias de las solicitudes. Cumplidos tres años y medio desde la aprobación, aún sigo esperando. Como vecina de la ciudad, me parece todo un despropósito. Me pregunto cuánto tiempo más tendré que esperar y si deberé asistir pasivamente al recambio de otras veredas en perfecto estado, solo por "hacerlas de nuevo".

Carla Bednarz

DNI 20.425.663

Cálculos complejos

Hace ya 14 años que me jubilé y 13 desde que inicié juicio a la Anses por el cálculo del monto de mi beneficio.Desde entonces, una media docena de veces se hizo allí el cálculo erróneamente, después de que presenté el testimonio de cuál sería mi haber en la actualidad. Mi expediente pasó por la oficina de "cálculos complejos", con un resultado no acorde con mis derechos. En todas esas ocasiones solicité, previa presentación en el juzgado que dictó sentencia en 2009, revisión de mi haber jubilatorio. Una vez más, y debido a mi última presentación (diciembre de 2018), me anuncian (agosto de 2019) que esta fue derivada a "trámites complejos".Me pregunto cuál es la complejidad de mi caso, en el que acredité más de 11 años de servicios en el ex-Consejo Nacional de Educación, actual Ministerio de Educación, y otros 20 años en la Dirección de Enseñanza Privada dependiente de dicho ministerio, aportando a la Caja de Comercio. Si alguien puede al menos aclararme en qué consiste esa complejidad, habiendo superado ya los 80 años de edad, podré irme en paz con Dios y con los hombres.

Héctor Manuel Peiteado

DNI 4.278.747

En la red

Un grupo de intelectuales cuestionó a Horacio González por sus dichos sobre la guerrilla

Facebook

"No se puede reivindicar a asesinos alzados en armas contra las autoridades democráticas de la República" -Andrea Di Gisi

"Señor González, ustedes pueden engañar a los que perdieron la memoria" -Norma Massimino Omega

"¿Qué clase de valoración hace?" - María Rosa López Castro

