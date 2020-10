Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 00:00

Si la Argentina fuera una nación rica, sin desempleo, con un ingreso per cápita de fábula, sin pobreza en absoluto, infraestructura envidiable en todos los órdenes, sin corrupción y casi sin delito (dato: no existe ningún país que reúna todas estas condiciones simultáneamente), aún así no tendría los recursos para monitorear todo lo que decimos en las redes. Dejemos de lado -porque es patéticamente obvio- que tal monitoreo constituye un acto de censura previa, plaga que creíamos haber superado en la Argentina.

Hay algo más triste y que muestra, de nuevo, la desconexión del mundo real que expone al menos una parte sustancial de la clase dirigente local. Se publican 500 millones de tuits por día. Antes del mediodía de ayer ya se habían enviado 120.000 millones de correos electrónicos y se habían subido 40 millones de fotos y videos a Instagram. Facebook tiene más de 2600 millones de usuarios activos (o sea, que se conectan a esa red), el mismo número de visitas que el buscador de Google recibe por día. Podría seguir durante horas con esta clase de estadísticas que convierten a cualquier oficina de monitoreo del discurso público menos en un peligroso departamento de censura que en una pintoresca pieza de museo.

