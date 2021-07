De no creer

La cuenta de Instagram Historicaleaks me sorprendió el otro día. Sus más de 235.000 seguidores estamos habituados a sus fotos documentales combinadas con curiosidades olvidadas. Pero el post del otro día fue impactante.

A la izquierda, la imagen del Kitty Hawk, el avión pionero de la historia humana. Al lado, el retrato del primer astronauta en la Luna. En el epígrafe, un dato que en general pasamos por alto. Entre una escena y otra pasaron solo 66 años. Volamos por primera vez en 1903. Llegamos a otro mundo en 1969.

Unos días antes, alguien me había preguntado por qué me mostraba tan convencido de que los humanos hayamos realmente volado al espacio en un viaje de ida y vuelta a nuestro satélite natural. Confieso que me encontró con la guardia baja. Me pasaron por la cabeza las escenas de aquel alunizaje, en la pantalla redondeada y monocromática del televisor de casa, que mi padre llevó, junto con su familia, al diario La Prensa, donde dirigía la planta impresora, para que todos vieran el acontecimiento. Respondí, de algún modo y lo mejor que pude, pero daba lo mismo. Es una suerte de punto ciego en nuestra consciencia. No nos interesan las demostraciones. Solo creemos lo que queremos creer.