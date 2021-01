Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de enero de 2021 • 00:00

Por razones que no viene al caso narrar (sería demasiado extenso, de todos modos), aprendí en mi adolescencia que hay una forma casi infalible de tomar la mejor decisión posible en medio de una situación caótica, fluida e incierta. Es decir, en medio de una crisis. Es una fórmula personal. Entiendo que debería funcionar en todos los casos, pero no lo sé, por eso lo aclaro: es una receta casera. El método se basa en una pregunta muy simple: ¿cómo voy a sentirme con esta decisión dentro de diez o veinte años? Cuando uno es adolescente tiende a dramatizar todo un poco más (lo que no me parece para nada mal; hay que practicar las emociones) y en aquella época el interrogante era más bien: ¿cómo voy a vivir el resto de mi vida con esta decisión?

Dramático o no, resultó. Tomé decisiones acertadas en situaciones muy críticas. Lo menciono porque la responsabilidad ciudadana ante la pandemia no va a originarse en las campañas de los gobiernos, sino en nuestra propia consciencia. ¿Cómo vamos a sentirnos con nuestras decisiones, cuando todo esto pase? ¿Estuvimos a la altura o fuimos unos papanatas? ¿Hicimos bien en creerles a las redes sociales y no a los científicos? ¿Fuimos valientes frente a la adversidad? Cada cual sabrá.

