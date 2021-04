Decisiones tomadas en medio de la nebulosa

Hay una convicción silenciosa dentro del gabinete de Alberto Fernández. Es muy probable que la suspensión de clases presenciales se extienda más allá de los 15 días dispuestos en el decreto 241. Lo intuyen también los padres que protestaron con cacerolas el miércoles, antes de que el Presidente terminara de hablar. “¿Cómo hacés, si los números de contagios no van a bajar? El objetivo es que por lo menos no suban”, admitió anteayer ante este diario uno de los colaboradores del Presidente. Entre los infectólogos comparten la idea: restricciones como las que acaba de aplicar el Gobierno, razonan, tendrían sentido solo con un lote grande e inmediato de vacunas capaz de ser aplicadas durante ese lapso. “Digamos, 20 millones de dosis”, ejemplificó uno de ellos. Pero, sin posibilidades de inmunizar en esa magnitud, la medida alcanzará apenas para postergar el problema y, desde ya, alarga el hastío social.

Es cierto que el gabinete pocas veces ha estado tan crítico y locuaz. Entre otras razones, por una de la que Alberto Fernández se jacta: tomó la decisión sin consultarlos. Fue Axel Kicillof, dicen ahí, el que convenció a Cristina Kirchner de la necesidad de cerrar más actividades y, así, evitar que se saturen las terapias intensivas del conurbano. Fue siempre una obsesión desde que empezó la pandemia. “¿Te imaginás la foto de la gente con la camilla en la vereda de los hospitales?” –se sinceró un funcionario–. Hasta a Angela Merkel se le quemaron los papeles con esto”. Hasta el miércoles a la noche, momento de los anuncios, los ministros imaginaban algo más escalonado y para más adelante. A pesar de que, agregan, Carla Vizzotti venía reportando internamente una evolución “dramática” de los casos.

El Gobierno les echa ahora la culpa a los gobernadores, a quienes acusa de inacción o de no haber cumplido con condiciones acordadas en las conversaciones de la semana pasada. Al Presidente ya le había molestado, por ejemplo, que Rodríguez Larreta hubiera reinterpretado el cronograma de cierre de los restaurantes una hora más, hasta las 24. “Explotaban los contagios y los gobernadores no hacían un carajo. Corrían el arco”, dicen en la Casa Rosada.

A nadie se le escapa que lo que viene es muy difícil. En primer lugar porque la previsión es que las vacunas sigan llegando a escasa velocidad. Funcionarios de buena relación con el sector privado se contactaron en estos días informalmente con Hugo Sigman, el empresario que se asoció con AstraZeneca para el suministro de 22,4 millones de dosis. Querían saber cuándo llegaría el primer lote. “En mayo”, fue la respuesta, que no incluyó estimaciones de volumen. Hubo también conversaciones con Marcelo Figueiras, del laboratorio Richmond, que proyecta emitir obligaciones negociables para invertir 80 millones de dólares en la fabricación de esa misma vacuna en sus propias instalaciones. La idea del Gobierno es comprar parte de esa deuda para colaborar con el proyecto y acelerar los tiempos.

El apuro expone un error de gestión de origen, que es haberse dejado estar con el tema. Desatender, por lo pronto, la oportunidad con Pfizer, que hizo en el país su ensayo más grande en el mundo. Desde entonces el problema argentino está menos en el presente que en el pasado, que ya no se puede cambiar, pero que incide más que antes sobre la imagen del Gobierno: lo que durante 2020 podía atribuirse a desconocimiento sobre un virus global nuevo, solo comparable a la gripe española de 1919, incluye este año al menos cierta responsabilidad de quienes tomaron las decisiones. “Lo que estamos discutiendo es en realidad el posdesastre”, concluyó un infectólogo que considera que, a partir de ahora, la Argentina deberá asumir un invierno complicado y, en todo caso, concentrarse en evitar algo peor, una tercera ola.

La crisis que desencadenó el regreso a las clases por Zoom tuvo además un significado que excede la medida en sí misma. No solo por las protestas en la calle y las fricciones con Rodríguez Larreta, sino porque dejó la sensación de que el Gobierno decidía sin una base de datos concretos. Exactamente lo contrario a lo que haría una administración de científicos. Ayer, con los números que expuso en la reunión con el jefe de gobierno porteño, el Presidente intentó enmendar ese déficit inicial. Pero sus conclusiones contrastan con lo que decía hasta hace muy poco.

En febrero, en la quinta de Olivos, durante una reunión del Consejo Federal de Educación y con un énfasis similar al que empleó para los anuncios del miércoles, Alberto Fernández había expuesto las razones por las que, dijo entonces, convenía volver a las clases presenciales incluso a pesar de que la pandemia no estaba derrotada. “Un chico que no va al colegio es un chico que pierde el contacto con sus compañeros. Pierde los tiempos del recreo inclusive, pierde los tiempos necesarios para socializar con otros. Y pierde fundamentalmente la mirada del docente, que lo sigue y puede detectar qué chico necesita más atención que otros. Como no sabemos cuánto va a durar esta crisis, el dilema que enfrentamos es: ¿seguimos paralizados ante el virus o tratamos de acomodar nuestra vida frente al virus? Está claro que elegimos la segunda opción. Es muy bienvenido que todos queramos volver a las clases presenciales y volver a favorecer la socialización de los chicos. Esto, además, va generando conducta: la conducta de levantarse temprano, de llegar a horario, de respetar un horario. Reglas de conducta que nos van formando en la vida en sociedad”, dijo el Presidente, y admitió que muchos chicos habían perdido contenidos el año pasado por la cuarentena: “Este año tenemos el desafío casi de hacer dos años en uno”.

Es entendible entonces que desde dentro y fuera del Gobierno se perciba cierta desorientación. Y no solo cuando habla el jefe del Estado. Ni el tucumano Pablo Yedlin, médico y diputado oficialista, ni el jujeño Mario Fiad, cirujano y senador radical, entienden todavía, por ejemplo, qué llevó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a decir la semana pasada que las empresas también podían comprar vacunas. Ambos integran la Comisión Bicameral de Salud. ¿No sabía que requieren una autorización del Estado?, se preguntaban en reserva.

Eso llevó a algunas compañías a interesarse en la cuestión. Les preocupa la cantidad de empleados mayores de 60 años que tienen licencia sanitaria. Dirigentes de la Unión Industrial Argentina le extendieron la inquietud el martes al ministro Matías Kulfas, invitado a la reunión quincenal de junta directiva de la entidad fabril, pero la respuesta fue negativa. “No hay vacunas en el mundo: sería difícil que un privado consiguiera lo que no puede un Estado”, contestó. Armando Goransky, de la Unión Industrial de San Juan, había planteado que había mineras con recursos para negociarlas. Y anteayer se habló de lo mismo en un encuentro de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Pero no son gestiones sencillas. La mayor parte de los laboratorios prefiere venderles vacunas a países antes que a provincias o a compañías privadas. Entre ellos, Pfizer y Moderna, fabricantes de las dosis más elegidas por los hombres de negocios en recientes viajes a Estados Unidos.

Es exactamente el escenario que pretendía evitar el Gobierno con su “plan de vacunación más grande de la historia”: que todo dependiera del poder adquisitivo de cada argentino. El Covid expone a las administraciones tal como son: la improvisación ni siquiera se paga cara, sino, peor, sin suministro.