Del otro lado del mundo

Estás sentada en la cabecera de la mesa de madera del living de tu casa, aunque ya no haya nada de sol, y levantás la mirada. Tenés la computadora prendida pero relajás los brazos. Estás sola. El espejo que colgaste en la pared que tenés enfrente, ese antiguo, manchado por el uso ajeno, con marco de un dorado sin brillo como el barro, el que tu novio fue a buscar tan lejos porque así es un poco la vida para ustedes, las cosas que quieren a veces las tienen lejos, refleja la biblioteca. La ves, en todos sus colores. Pero la ves al revés. Intentás leer los títulos de los libros que se aparecen en los lomos y te cuesta. Dejás de hacer lo que estabas haciendo para hacer ahora esto. Intentar leer. Doctor Zhivago. La uruguaya. A la deriva y otros cuentos. Un hombre enamorado. Mientras agonizo. Pensás que te gusta el mundo dado vuelta. Y entonces seguís.

No podés esquivar la alusión a Lewis Carroll pero la pasás de largo y pensás en vos. En qué pasaría si pudieras cruzar a ese otro lado de la vida. Te lo imaginás físicamente. Deberías subirte a una silla y luego ir de a poco, primero una pierna, después la otra. La cabeza sería lo último, querés asegurarte de que nadie te vea. Por si acaso. ¿Y una vez del otro lado? Bueno, ahí tus días serían muy distintos.

Del otro lado podrías dormir de corrido diez horas, con el cuerpo desarmado sobre las sábanas de tu cama. Con tu novio apenas alejado, prolijo, como nunca. Del otro lado te despertarías con tiempo de sobra. Desayunarías en tu casa. Huevos revueltos, como si las mañanas fueran mañanas de hotel en un campo húmedo y amplio. También te bañarías y al secarte el pelo te darías cuenta de cuánto pelo tenés, qué lindos te quedan los rodetes del otro lado. En este lugar caminarías por las calles de madrugada sin sentir que está a punto de sucederte algo malo, te irías a dormir sola porque tu novio está con los amigos sin pensar en tragedias.

Del otro lado comerías cada chocolate que quisieras. Tu dieta tendría un solo ingrediente: el que te guste. Basta de hamburguesas de lentejas, de trigo sarraceno con cúrcuma y un poco de sal, de mijo con vegetales. Aquí la comida es deliciosa y tampoco irías al gimnasio obligada porque no te sentirías obligada a nada. O no. Mejor aún. Del otro lado te gustaría ir al gimnasio (quién pudiera, pensás, ser esa gente que corre por las calles aunque la lluvia los empape, que corre porque si no sale a correr no sigue, no puede).

Si atravesaras el espejo, si te animaras, si vivieras en esa parte del mundo, gastarías plata sin culpa, cualquier cantidad, te comprarías esos mocasines negros con hebilla que te hacen recordar a tu padre porque siempre los luce, incluso los domingos, pero también a tu madre, que una vez te contó que viajaba por horas para ir ese local de zapatos que tanto le gustaba y que se llama justo como tu hermano. También pensás que del otro lado te reirías más pero te enojarías más, gritarías más en los lugares. Si en un bar una limonada no te gustara le dirías al mozo: “No me gustó”.

Del otro lado escucharías menos a esos que ya no querés escuchar y que escuchás por educación pero también por falta de valentía. Pronunciarías tantas veces la palabra no. Incluso, tal vez, responderías que no para sacarte las ganas. Aunque no lo quieras. Contestarías no sin pensar. Dirías todo sin pensar. Abrirías la boca como un animal sediento en el agua y te tragarías el mundo de una sola vez. Arrancarías las flores de tallo. Serías caprichosa. Y si pudieras volver el tiempo atrás, allí, aquí, del otro lado de este espejo añoso que no sabés dónde estuvo antes de estar acá, vestirías muchas minifaldas, botas altas, te maquillarías a diario y por las noches saldrías a bailar en el centro de la pista, con el pelo suelto y algo mojado.