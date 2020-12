Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2020 • 00:00

Nuestras cifras de pobreza, dadas a conocer la semana pasada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, son desesperantes. No se me ocurre, no encuentro una palabra más adecuada. Es también desesperante la actitud de la política. Una y otra vez, y con casi la misma indignación, asistí esta semana a declaraciones que, discursivamente, eran solo una crónica de la realidad. Como si la pobreza fuera algo aparte de la política. Corríjanme si me equivoco, pero en mi opinión la pobreza es política.

Peor todavía, la sensación que me llevo es que la pobreza es vista como algo abstracto; no se la percibe (quizá porque no se la conoce en carne propia) como lo que termina por ahogar hasta la esperanza. Estas crónicas no tratan al hambre como un padecimiento físico que azota el cuerpo hasta demolerlo. Son solo números incómodos que intentan morigerar con consignas trilladas u ocultar con eslogans delirantes. Consignas y eslogans que vengo oyendo desde hace medio siglo.

Dicen que todo es política. Pues bien, no hay nada más político que la pobreza y el hambre. Son el resultado de decisiones concretas que condujeron durante décadas a millones de compatriotas al infierno tan temido. Y eso es desesperante.

