Desnudos de la bisabuela y el nieto

31 de enero de 2021 • 00:05

Las asociaciones y las coincidencias a veces, a primera vista, resultan improbables. Por ejemplo, ¿qué relación puede establecerse entre el escritor Gabriele D'Annunzio, Marcel Proust, Luchino Visconti y Niní Marshall?

Hace unas noches estaba viendo por tercera vez El inocente (1976), la última película de Luchino Visconti basada en la novela homónima de Gabriele d'Annunzio. La acción se desarrolla a fines del siglo XIX. El protagonista es el actor Giancarlo Gianini que interpreta al rico aristócrata nietzscheano Tulio Hermil, casado en la ficción con Giuliana, encarnada por la bellísima Laura Antonelli. Giuliana, harta de las amantes de su esposo, decide tomar, a su vez, un amante, el romántico, gentil y apuesto escritor Filippo D'Arborio. Para ese papel, Visconti eligió el actor francés Marc Porel. El cineasta ya había trabajado con él en Ludwig (1973), la película biográfica sobre Luis II de Baviera. Porel tenía allí el papel de Hornig, el jefe de la caballeriza real, amante del monarca. Es muy probable que, de haber seguido vivo, Visconti habría continuado contratando a Porel, sobre todo si hubiera llegado a filmar su ambicioso proyecto de En busca del tiempo perdido, de Proust, que lamentablemente no pudo concretar. Porel le recordaba por una razón muy específica un pasado que el director casi no había vivido (era un niño en aquellos años), pero que le interesaba por la literatura, la música y los personajes de fines del siglo XIX y principios del XX.

En El inocente, hay una escena en una sala de esgrima que frecuentan Hemil, el esposo, y D' Arbore, el amante. Después de su rutina, D'Arbore- Porel se ducha en el vestuario y Hemil-Gianini se sienta en una banqueta delante de esa ducha para contemplar y analizar el cuerpo desnudo de su rival. En ese punto, me acordé de cuál era el hecho por el que Visconti había integrado a su mundo a Porel, además de que era muy buen actor y muy buen mozo. La bisabuela de Marc había sido una de las dos actrices de teatro francesas más importantes del fin de siglo XIX, Gabrielle Réjane. Ella era la reina de la comedia, aunque brilló en obras dramáticas muy importantes como el estreno de Casa de muñecas, de Ibsen. La otra actriz de primer nivel era nada menos que Sarah Bernhardt. Los estilos de las dos eran muy distintos. Réjane era sobria; mientras que Bernhardt no ahorraba gestos hiperbólicos. Las dos eran las preferidas de Proust. En ciertos aspectos, Réjane había ido más lejos en audacia que la gran Sarah. En el drama Zazà, de Pierre Berton y Charles Simon, interpretaba a una prostituta y, en cierto momento, se desnudó en escena, lo que suscitó un escándalo cuando la estrenó en Nueva York. La bisabuela se había adelantado en varias décadas al desnudo de su bisnieto. Marc fue un hombre desdichado; a los 36 años, murió en Marruecos. Según la versión oficial, de meningitis; según círculos íntimos, de una sobredosis.

La obra de más éxito de Réjane fue la comedia de época napoleónica Madame Sans Gëne (1893), de Victorien Sardou y Émile Moreau. En esa pieza, la actriz interpretaba a Catherine, una lavandera que lavaba la ropa del jovencísimo oficial Napoleón Bonaparte. Con los años y las guerras, la servidora terminó casándose con su admirador Lefebvre. Éste, batallas mediante, llegó a ser nombrado duque de Dantzig. Por lo tanto, la plebeya Catherine tenía el título de duquesa y los modales de la aún no nacida Catalina Pizzafrola, "Catita", el personaje creado por la genial Niní Marshall. La maravillosa Marshall interpretó a Catherine en la película nacional Madame Sans Gêne (1945), dirigida por Luis César Amadori y adaptada por Conrado Nalé Roxlo, uno de los poetas y autores teatrales de más gracia y refinamiento de la Argentina.

Cuando Réjane estrenó Germinie Lacerteux (1888), la pieza de los hermanos Goncourt, tuvo un gran éxito, Proust estaba presente. Tenía 17 años. En un artículo aparecido en la revista Comoedia, el 20 de enero de 1920, recordaba: "En otra época, yo contraje, escuchando a Réjane en Sapho y Germinie Lacerteux, una tristeza recurrente cuyos ataques intermitentes, después de tantos años, aún hoy me vuelven". Y a Jacques Porel, el hijo de Réjane, le escribió: "Las desdichas de Germinie Lacerteux están entre las más grandes de mi vida, todavía me hacen sufrir y, a menudo, me siento perturbado durante horas por el recuerdo de su voz desgarradora", Más adelante, agregó: ". yo salía con los ojos tan rojos del teatro, que algunos espectadores sensibles se acercaban a mí creyendo que me habían pegado".

