Dilemas éticos en clave de pandemia

En el horizonte asoman nubarrones. El cielo soleado del verano empieza a ser pasado. Las fiestas, las vacaciones, las reuniones vuelven a estar bajo sospecha. Y entre signos de interrogación. La incertidumbre, que nunca se fue, retorna recargada. Otra vez, momento de decisiones. La pandemia, que siempre estuvo ahí, vuelve a estar a acá. Amenazante. Las vacunas, que para los vacunados vip llegaron antes, se hacen esperar.

Desde siempre, la vida y la muerte se baten a duelo cada día. Pero la pandemia inclina la cancha. Es lo que hay. O lo que falta. El dilema de lo que está bien y lo que está mal cobra nuevo sentido. ¿Elegir lo que me conviene si perjudica a otros? ¿O solo lo que me conviene porque les conviene a todos? Todos somos el todo. Disyuntivas. De eso se trata la ética. Aunque por aquí parece caber solo una definición, sin lugar a la duda: “La ética es eso que le falta a los otros”. Fernando Savater adjudica el sarcasmo a un amigo suyo, cuyo nombre y nacionalidad el español jamás reveló (si es que existe). Podríamos hacerlo nuestro. En la Argentina no estaría siendo ninguna ironía