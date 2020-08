Disentir no es agredir

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 00:00

En todas partes y por todo motivo imaginable existen grietas. No somos únicos en eso. Pero aquí tenemos una cuya naturaleza no es necesario mencionar. Vendría a ser La Grieta, así, con mayúsculas. Pues bien, a diario se oye decir que esa grieta nacional debe cerrarse.

La dificultad de tal intención es que las grietas son fenómenos que se retroalimentan. Nadie está de uno u otro lado porque no le queda más remedio. Es al revés. Cada lado de una grieta (a veces son varios) es una forma de identificación. Un bando. Puede que se trate de un partido político o de un equipo de fútbol. Nadie es hincha de Boca o de River porque lo obligan. Uno es hincha porque hay un rival. Es un sentimiento. Una pasión.

Por lo tanto, la grieta cumple una función. No solo existe porque queremos que exista, sino porque de otro modo no habría fútbol. O política, para el caso. El contratiempo, en consecuencia, no es la grieta, sino la forma en que la abordamos. Si lo hacemos mediante la violencia, la descalificación, la chicana, la rosca y la mentira, entonces el problema no es el disenso o la sana rivalidad. El problema es que la agresión no solo no resuelve nada, sino que además convierte a las grietas en salvajadas peligrosas.ß

