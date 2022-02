División de poderes, vacunación, verdad y justicia

División de poderes

“La experiencia muestra que todo hombre con poder tiende a abusar de él. Para evitar que estos abusos no se desarrollen es necesario multiplicar los poderes del Estado y establecer un equilibrio entre ellos. Esta es una necesidad política resultante de un rasgo permanente de la naturaleza humana. El Poder Ejecutivo debe estar en condiciones de detener al Poder Legislativo, de lo contrario, este podría arrogarse todo el poder. El Legislativo debe disponer de los medios para examinar de qué manera el Poder Ejecutivo ha ejecutado las leyes vigentes. El Poder Judicial –que está en otro plano– debe ser independiente de los otros dos, en particular del Poder Ejecutivo, porque debe garantizar al individuo su bien más preciado: su seguridad. Es este que asegura que los principios del habeas corpus sean respetados”.

Este corto párrafo, que traduje del francés, es muy claro y fácil de comprender. Corresponde al libro ¿Qué es la ciudadanía? (¿Qu’est-ce que la citoyenneté?), de Dominique Schnapper. La autora, con la colaboración de Christian Bachelier, recorre en la historia el concepto de ciudadano y llega hasta la realidad actual. Nuestro país se basa, precisamente, en tales valores, proclamados en nuestra Constitución. ¿Cómo debemos llamar a quien marcha contra nuestras instituciones?

Walter J.R. Junco

Vacunación

¿No sería bueno para persuadir a los antivacunas de que lo hagan que, al publicar los fallecidos diarios, se informe también cuántos de ellos estaban vacunados con una, dos o tres dosis?

Ese dato seguro que se tiene y sería de gran efectividad.

Edgardo Hilaire Chaneton

Verdad y justicia

En 1942 vino a la Argentina José Ortega y Gasset desde un angustiado país bañado en sangre. Encontró una Argentina rica, alegre y despreocupada. Su honesta lucidez lo hizo exclamar: “Argentinos: ¡a las cosas!”. Palabras tan remanidas como incumplidas hasta hoy, y que serán cumplidas ahora por obra y gracia de la crisis que nos atenaza sin piedad. Se declama la justicia social mientras se abandonan a la buena de Dios la riqueza, el trabajo y la justicia. Renovación, cambio, fueron otras expresiones de deseo incumplidas. Ya no es hora de declamaciones, la síntesis del pasado debe ser una enseñanza, y no el alimento de estériles rencillas. El futuro es una promesa que se elabora de una manera diferente de la que hoy hacemos. La dirigencia política no es un medio de vida, es una desinteresada actividad en la que se trabaja para el prójimo. Todo lo contrario de lo que hoy sucede, donde quien tiene el poder lo ejerce con una impunidad que encubre el privilegio y la búsqueda de riqueza personal, en medio de una pobreza creciente. Nos dirige una clase política que lleva, en muchos casos, enquistada la inoperancia y la deshonestidad, protegidas por la corrupción del sistema. Ha llegado la hora de imponer la justicia social a través de la renovación y del cambio. Hoy se ha puesto sobre el tapete, a la luz pública, a los responsables de la decadencia. Debemos sacar entonces de debajo del tapete la honesta capacidad que duerme el sueño de los justos, y ponerla en el lugar de quienes usaron el poder en beneficio propio. Repudiamos la violencia, pero también la impunidad que acompaña viejos delitos cometidos por quienes hoy ejercen el poder. Pues todo ello sucede mientras mueren en las cárceles seres humanos a quienes se les negó el derecho de defensa. La verdad y la justicia forman parte de la esencia humana y son la base de nuestra cultura; quien lo niega está en contra del progreso.

Ernesto Saravia Day

Exdirector del Hospital Oñativia-Salta

Himno modificado

Una de mis nietas me envió un video del show organizado por la Municipalidad de Vicente López el 17 de diciembre de 2021 a las 21 en el Parque de la Costa, Urquiza y el Río de la Plata. Gran escenario, importante pantalla y excelente juego de luces iluminando la ribera. Todo muy lindo hasta el cierre del espectáculo, que fue, para mi sorpresa, con una lamentable versión festiva del Himno Nacional. La bandera, el escudo y el himno representan los tres símbolos de la Nación. Nadie puede ni debe cambiar el color o las dimensiones de nuestra bandera, modificar el diagrama del escudo o alterar un acorde o un verso de nuestro himno sin que ello implique ofender lo que representan esos tres símbolos de nuestra patria que hacen a nuestra identidad e historia. Como ciudadana argentina y tataranieta de don Vicente López y Planes, me resulta incomprensible que la municipalidad del partido que lleva su nombre haya permitido semejante dislate.

Elisa Magdalena López

Alquileres

¿Por qué fracasan las leyes de alquileres? Libertad contractual no significa necesariamente desamparo para la parte débil del contrato. Esta y tantas otras tonterías populistas terminaron con el Estado de Derecho en la Argentina.

Para bien actuar, decía Pascal, tenemos que esforzarnos en pensar bien. (Maurois A. Un arte de vivir, pág. 9).

Eduardo R. Malvar

Incomunicado

Debido al desembozado accionar de ladrones de cables, en Lago Puelo (Chubut) hace más de una semana que muchos usuarios de Movistar no tenemos teléfono ni internet. Según un técnico de la empresa, algunos de los rateros fueron arrestados y liberados en horas, sin devolver el botín; propio de lo que se vive a diario. También parece ser propio que los encargados de restituir el servicio no lo hagan. ¡Socorro!

Cayetano Osvaldo Ruggieri

En la Red Facebook

Accidente de dos camiones en la Panamericana

“Si tuviéramos trenes de carga no habría tantos camiones en las rutas. Gracias políticos”- Favio Escalier

“Creo que tienen que hacer más controles a los camiones, muchos accidentes”- Lina Maldonado

“Yendo a Buenos Aires por la autopista Rosario-Capital vimos camiones de combustible, gas, ácidos, etc. Decía 80 km máxima y a 100 o 110 no lograba pasarlos... o si yo iba a 60 porque me lo indicaba una señal”- Néstor Freije