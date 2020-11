Fuente: AP - Crédito: Rafiq Maqbool

Bombay, India.- Luces, muchas luces encienden la noche de este barrio humilde de Bombay. Pueden ser eléctricas, lámparas de aceite, velas o cualquier otro elemento que produzca luminosidad para celebrar Diwali, cuya traducción es festival de las luces, con el que se festeja durante cinco días el comienzo de un año nuevo en la India. La tradición es estrenar ropa nueva, compartir dulces y lanzar fuegos artificiales. También, al anochecer, se abren puertas y ventanas en señal de ofrecimiento de la luz. Honrar el triunfo del bien sobre el mal, del saber sobre la ignorancia es la verdadera finalidad de esta fiesta. Se pretende vencer la oscuridad, para poder percibir aquello que es esquivo a simple vista. Hacer visible lo oculto puede tener muchas implicancias. Revela algunas cosas deseadas y otras no tanto. Y echa por tierra aquellas negadas, cuando la evidencia de lo que tenemos ante nuestros ojos ya no nos permite hacer cuenta de que no existen.

