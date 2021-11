Ecologista casero

Sé muy poco sobre el cambio climático. No estoy en condiciones de discutir si se trata de una nueva era planetaria, como tantas otras; en ese caso, inevitable; o de un hecho en el que la conducta humana tiene una fuerte incidencia. De todos modos, he observado cómo dilapido el agua y trato de corregirme. No he dejado de bañarme, pero he reducido el tiempo de mi ducha. Evito el lujo decadente y tentador de prolongar mis abluciones.

En Suiza, en algunos edificios, está prohibida la descarga de agua en los inodoros a partir de cierta hora de la noche para evitar ruidos molestos a la hora del descanso. Cuando me lo contaron por primera vez, hace ya muchos años, me pareció un horror. Ya no me lo parece porque voy al baño en la madrugada y me doy cuenta del estruendo de esa catarata nocturna. Además, ahora se agregan motivos ecológicos. No ocurre nada trágico en una casa de un hombre solo si se aguarda el despertar matutino para higienizar el baño e higienizarse.

Cuando lavo los platos -algo que jamás me molestó porque me permite pensar y convertir mi cocina en una pequeña Venecia-, renuncié al Gran Canal doméstico, enjabono y enjuago con rapidez, cierro la canilla y me siento Mafalda. Un pecado laico menos.