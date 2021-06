Hay algo que todos sabemos, por nuestros padres, amigos, jefes y colegas. El ejemplo enseña e inspira más que un millón de sermones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos de acuerdo en eso?

Ahora, ¿de qué está fabricado el discurso político argentino, salvo casos excepcionales y muy bien conocidos? De sermones. Oscila entre la admonición y la crítica, se tuerce en ocasiones hacia la diatriba vitriólica y en general está cubierto por una irritante pátina de monserga. Sin humildad y sin recato.

Pero mientras se exhorta y se amonesta, se insta al sacrificio y se reclama la unidad, en los hechos no vemos nada de lo que se nos impone. Nada del todo. Salvo, insisto, honrosas y bien conocidas excepciones.

Llevo una vida oyendo que este país no se arregla más. Dos cosas, al respecto. Primero, no hay que arreglarlo todo. Somos una nación ejemplar en muchos aspectos. Y lo que tenemos que resolver se saldaría mucho más fácil si viéramos renuncia y sacrificio en los que nos arengan. Si detrás del atril la abnegación fuera la regla y no la rara avis. Si en lugar de privilegios tuvieran desvelos y vocación de servicio. Se llama predicar con el ejemplo, y eso es todo lo que necesitamos para empezar a creer. Para volver a creer.